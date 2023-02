Clochard trovato morto in androne nel centro di Firenze dove cercava riparo dal freddo

Firenze, un clochard è stato trovato morto nel pomeriggio di mercoledì 15 febbraio, nell’androne di un palazzo, in via Bufalini, nel centro del capoluogo toscano.

Il decesso del clochard sarebbe avvenuto molto probabilmente a causa del freddo e degli stenti. A segnalare il corpo senza vita di un uomo, peraltro a pochi metri dall’ospedale di Santa Maria Nuova, sono stati alcuni passanti che nel primo pomeriggio hanno chiamato 118 e carabinieri.

La salma è stata trasportata all’istituto di Medicina legale dove gli accertamenti hanno escluso una causa violenta del decesso e sarà consegnata alla famiglia.

La vittima aveva 68 anni e proveniva da Copertino, in provincia di Lecce. Negli ultimi tempi si riparava dal freddo dormendo negli androni di alcuni palazzi. Poiché la circostanza non era gradita dai condomini, più volte è successo che i residenti abbiano avvisato le forze dell’ordine per farlo allontanare.

A tal proposito rilanciamo l’appello che l’assessore al Welfare e presidente della Società della salute di Firenze Sara Funaro ha lanciato qualche giorno fa a i microfoni di Controradio, ai fiorentini a segnalare i senza dimora che vedono in strade, piazze e giardini per far intervenire gli operatori: “Segnalateci le persone che dormono per strada e se avete coperte o sacchi a pelo donateli alle associazioni che sono impegnate nel servizio di accoglienza invernale”.