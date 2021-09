Cirk Fantastik: dal 9 al 19 settembre al Parco delle Cascine

Cirk Fantastik: dopo la 4 giorni di Scandicci Open City, il Festival internazionale di circo contemporaneo torna al Parco delle Cascine. Al Piazzale del Re un programma che apre le porte alle emozioni dell’inaspettato.

Sono storie che hanno necessità di essere raccontate. Sono le “voci” del Cirk Fantastik – il Festival di circo contemporaneo che, dal 9 al 19 settembre torna finalmente al Parco delle Cascine di Firenze, il luogo dove negli ultimi anni hanno trovato casa tantissime compagnie provenienti da tutto il mondo.

Cirk Fantastik 2021 è un progetto di Aria Network realizzato con il contributo di Mic – Ministero della Cultura, Fondazione CR Firenze, Comune di Scandicci – Scandicci Open City 2021, Comune di Firenze – Estate Fiorentina, Publiacqua. Media partner: Quinta Parete, Juggling Magazine e Controradio.

Molti gli spettacoli degni di nota, fra questi “Kairos – Sinfonia del tempo” della compagnia Teatro nelle Foglie. Per la sua prima grande produzione collettiva, TnF ha scelto di lavorare su una tematica che è molto presente nelle società in cui viviamo e su cui il lockdown ha accentuato la riflessione: il tempo e la sua percezione. La ricerca della compagnia è stata principalmente incentrata sul tempo del gioco (in programma dal 9 al 12 settembre).

Teatro nelle Foglie porterà in scena al Cirk Fantastik altri due spettacoli: “Ballata d’autunno” (16 settembre), una favola moderna in cui si mescolano a forza del circo, la poesia del teatro di figura e l’improvvisazione del teatro di strada, veicolati dal linguaggio universale del corpo, dello sguardo e delle ombre, e “La Dolce Follia” (17/18/19 settembre), uno spettacolo coinvolgente e emozionante, tra acrobazie per aria e per terra, giocoleria con palline di ogni dimensione, tango e comicità.

Teatro nelle Foglie è anche il nome dello Chapiteau che ospiterà quasi tutti gli altri spettacoli della 10 giorni fiorentina. Tra questi “Casa Romantika” di Giulivo Clown (lunedì 13 settembre): la storia di un clown che naufraga su di un isola piena di plastica, e si adopera a riciclare e usare tutto quello che trova in modo inconsueto o diverso. Uno spettacolo teatrale che intreccia clownerie, mimo, musica e immaginazione per parlare al pubblico di un tema attuale come quello dell’uso e del riuso della plastica.

Fallire o riuscire, è così importante? È la domanda che si pone il protagonista di “Bakéké” (17/18/19 settembre), lo spettacolo della compagnia Frizzo che trascina il pubblico in un mondo assurdo e onirico di fronte a enigmi e imprevisti.

“Gretel”, la nuova creazione di Quattrox4, è un’accurata indagine sulla fragilità, il fallimento e l’utopia attraverso un’estetica del corpo precisa, onirica e favolistica. La corda aerea ingrandisce e modifica fragili equilibri tra corpo e oggetti, basso e alto, piccolo e grande, aprendo a un inaspettato e surreale ventaglio di possibilità (15 settembre).

Con “Davaii” la compagnia Da Circ porta in scena un omaggio al circo tra coltelli e violoncello. Due amici gitani invitano il pubblico ad aiutarli ad aggiustare la loro casa ambulante e i loro cuori. Un intreccio assurdo di umore, acrobazie e poesia visiva, accompagnato dall’abilità musicale di un violoncellista (18/19 settembre).

Oltre al circo contemporaneo è anche il teatro ad essere protagonista al Cirk Fantastik.

Tedavi ’98 di Alessandro Riccio porta in scena “Ritmi aziendali”: in questo spettacolo un imprenditore di successo assume tre operai per lavorare nella sua fabbrica. I tre sono esperti, validi lavoratori, attenti ed instancabili. Il ritmo, alla catena di montaggio, è tutto. Il tempismo e l’attenzione, in fabbrica sono fondamentali. E il nostro imprenditore sa bene che è necessario che i suoi operai lavorino sodo per ottenere risultati. Per questo li sprona a fare sempre meglio, sempre di più, sempre più veloce. Ma non basta, purtroppo. Perciò, per aumentare la produzione – e quindi il profitto – l’imprenditore è disposto a tutto. Anche a spremere i suoi uomini fino all’ultimo limite (13/15 settembre).

Daniele Favilli propone invece “Il sangue dei Macbeth”: una rilettura spettacolare e fisica ci conduce alla riscoperta di un classico immortale e della sua sconcertante attualità. La messa in scena appassionante e supportata da musiche coinvolgenti trasporta lo spettatore in un mondo di frementi passioni in cui le elucubrazioni intellettuali vengono spazzate via da una vitalità sanguigna e brutale diretta alle emozioni più profonde. Incuneandosi nel dramma shakespeariano, Il Sangue dei Macbeth ne porta alla luce il fulcro centrale: il dolore e le conseguenze che due sposi desiderosi di avere figli affrontano quando non

riescono ad averne (14 settembre).

Un tocco di follia, una propensione al ritrovarsi in bilico tra brivido ed errore, una complicità nel preferire gli ultimi e un’indispensabile curiosità intellettuale. Sono gli ingredienti di “Paidia” di Teatro del Sottosuolo, uno spettacolo in cui le tecniche e le sperimentazioni circensi della giocoleria e della bicicletta acrobatica danno la possibilità di esprimere le sfumature del pericolo e del divertimento (11 e 12 settembre).

Al Parco delle Cascine sarà presente anche un secondo luogo scenico, ovvero il progetto Politeama/Teatri mobili en plein air sviluppato intorno al CamionTeatro. In conformità alle regole di distanziamento sociale, gruppi di 70 persone alla volta, vengono invitati in questo spazio, per osservare in un primo momento i Teatrini Emozionali (teatri elettromeccanici per una persona alla volta) per poi assistere al concerto di benvenuto e alle rappresentazioni di Teatro di Figura Contemporaneo. Durante la giornata si susseguono diverse repliche di ogni spettacolo “Manoviva” ed “Antipodi” a partire dal pomeriggio fino alla sera. I due palchi, elevati a 80cm dal suolo permettono un perfetto campo di visibilità all’ aria aperta rispettano le norme di distanziamento sociale.

Caratteristica comune delle Compagnie Girovago e Rondella e Dromosofista – promotrici di questo spazio – è il piacere di creare una forma di comunicazione spontanea e sorprendente. Con il progetto Politeama compongono insieme un luogo di incontro tra due generazioni di artisti e tra le compagnie e tra il territorio che li invita. A Firenze biglietti ridotti per Soci Coop, Arci, bambini under 12, over 65, family (adulto con bambino).

Per tutta la durata del Festival sono previsti laboratori gratuiti di circo per bambini. Novità di quest’anno il Music Lab della Pippolo Music School, per conoscere le note con i colori, provare gli strumenti musicali ma soprattutto giocare con la musica durante il Cirk Fantastik!.

Pensato per i bambini più piccoli che vengono con i loro genitori al Festival, il laboratorio unisce il gioco alle note e sarà seguito da da Lorenzo Hugolini, insegnante della Pippolo Music School.