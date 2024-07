www.controradio.it Cinema all'aperto per l'estate di Firenze e dintorni Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:28 Share Share Link Embed

Le temperature estreme durante il giorno ci spingono verso attività serali, e se c’è una cosa che nella notte di Firenze non manca mai durante l’estate sono i cinema all’aperto. Ecco una selezione delle principali o meno conosciute sale sotto le stelle in città e in provincia.

Audio: servizio di Viola Giacalone

Ex convento di Sant’Orsola: Da lunedì 1° luglio fino all’8 settembre Spazio Alfieri si trasferisce per l’estate in un nuovo spazio all’aperto nel cuore di Firenze, ovvero il chiostro dell’ex convento di Sant’Orsola. L’edificio rimasto chiuso a lungo è stato recuperato e restituito alla collettività anche se ancora in fase di ristrutturazione, in vista della sua riapertura in veste di museo prevista per il 2026. Il programma, disponibile a breve sarà composto da film d’autore e di qualità usciti nel corso di questa stagione cinematografica, arricchito da rassegne tematiche, retrospettive e da ospiti che incontreranno il pubblico.

Cortile degli Uffizi: Tantissimi gli appuntamenti nel Piazzale degli Uffizi per “Apriti Cinema” , dal 25 giugno al 24 luglio. Il progetto, organizzato dall’associazione Quelli dell’Alfieri in collaborazione con l’area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, riunisce i festival cinematografici più importanti di Firenze, come Lo Schermo dell’Arte, Il Festival dei Popoli, Entres Dos Mundos, River To River che cureranno la programmazione di diverse sere in calendario.

Villa Bardini: Dal 9 luglio al 29 agosto in uno dei luoghi più panoramici di Firenze. Il meglio della stagione, le migliori uscite estive e in occasione della mostra ospitata a Villa Bardini un omaggio all’arte con la proiezione gratuita del documentario di Mario Martone su Mimmo Jodice. E tutti i mercoledì ingresso gratuito per le famiglie

Conventino Caffè letterario: Da mercoledì 12 giugno torna “Nuovo Cinema Universale al Conventino” nel suggestivo spazio del chiostro, rassegna di Associazione Città Sostenibile per Il Conventino Caffè Letterario dedicata allo storico e celebre Cinema Universale e che fa parte del programma di iniziative “EstateSottoCasa #5” per Estate Fiorentina 2024. Giunta alla sua terza edizione, la rassegna è stata ideata nel 2022 per celebrare lo storico cinema d’essai fiorentino aperto negli anni Quaranta e chiuso nel 1989.

CPA Firenze Sud: Nel giardino del cpa Firenze Sud il primo appuntamento con una rassegna dedicata alla comicità Toscana. Non è stata pubblicata la programmazione completa, quindi per restare aggiornati sugli appuntamenti seguite i loro canali social!

Manifattura Tabacchi: la sesta edizione del Cinema in Manifattura, dal 25 giugno al 28 agosto nel Cortile della Ciminiera. Il programma curato da Fondazione Stensen sarà offerto ad un prezzo ridotto di 3,50 euro per i film italiani ed europei, insieme a spettacoli gratuiti pensati per i nottambuli, con proiezioni di film cult alle 23.30 dei giovedì di giugno e luglio.

Arena Castello: In Via Reginaldo Giuliani torna anche per quest’estate il cinema all’aperto all’Arena Castello. Un ricco programma di film dal 14 giugno al 18 luglio 2024 tra film d’autore e documentari.

Light Campo di Marte: Ogni domenica fino a settembre al locale estivo Light a Campo di Marte va in scena il cinema all’aperto del Light. Un appuntamento per gustarsi insieme film, documentari, e film d’animazione all’interno del giardino di Campo di Marte.

Cinema Chiardiluna: l'arena dell'Oltrano, in zona San Frediano, sarà aperta dal 13 giugno al 30 luglio per offrire una programmazione che spazierà dai classici italiani ai film internazionali. Grande novità saranno le sedute rinnovate, molto più confortevoli.

Cinema esterno notte: nel parco del Poggetto da metà giugno a fine luglio, più di 50 film in programmazione al cinema estivo “Esterno Notte” nel giardino della vecchia Flog.

E fuori Firenze? Segnaliamo il Mignon sotto le stelle a Montelupo Fiorentino e il cinema all’aperto nel Palazzo Pretorio di Certaldo.