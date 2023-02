Chiusura del marciapiede su ponte alla Vittoria dopo ribaltamento Tir

Firenze, confermata la chiusura del marciapiede nelle prossime settimane, dove si è verificato il ribaltamento del Tir sul ponte alla Vittoria, si spiega con una nota da Palazzo Vecchio, e verrà programmata la sostituzione della ringhiera.

La chiusura del marciapiede è stata decisa dopo che sono terminate stanotte le operazioni sul ponte alla Vittoria, ricordiamo che ieri erano state chiuse entrambe le corsie.

“Ringrazio la polizia municipale che ieri ha messo in campo una cinquantina di operatori tra agenti e ufficiali, i vigili del fuoco, gli addetti di Avr e tutte le maestranze che si sono impegnati per risolvere questa difficile situazione – ha spiegato l’assessore alla mobilità e alla polizia municipale di Palazzo Vecchio Stefano Giorgetti -. Ringrazio anche i cittadini per la pazienza: ponte della Vittoria è uno degli snodi fondamentali della circolazione cittadina e le ripercussioni sulla circolazione sono state inevitabili e pesanti. Grazie al grande lavoro messo in campo ieri è stato possibile riaprire in tempi contenuti vista l’entità dell’incidente”.