Castello, Sinistra: “Da Palazzo Vecchio un regalo ai privati per milioni di euro”

“Leggendo la delibera della variante urbanistica, approvata d’imperio dalla Giunta comunale, si scopre che il parco a Castello, i famosi 80 ettari, non sarà più gestito a spese del privato per almeno 66 anni. – affermano i Consiglieri comunali dei gruppi Firenze riparte a sinistra e MDP – Articolo 1, Tommaso Grassi, Stefania Collesei, Giacomo Trombi, Donella Verdi e Alessio Rossi

“La nuova convenzione per Castello- affermano i consiglieri della sinistra- , che se verrà firmata dal privato sostituirà in toto quella originaria del 2005 e tutt’ora vigente, viene assai stravolta e già adesso è chiara la contropartita attorno al quale gira l’accordo che prevede la riduzione dei metri quadrati di costruito.”

“Cambia il colore dell’amministrazione ma le modalità tra Roma e Firenze paiono non essere così diverse- aggiungono-. Infatti se a Roma la sindaca Raggi è stata pesantemente attaccata anche dal Pd per la drastica riduzione delle opere pubbliche previste nell’accordo per il nuovo stadio a Tor di Valle, qui rischia di essere una situazione similare. Dispiace che la Giunta non abbia voluto neppure far passare formalmente l’atto dal Consiglio comunale e su questo, come già annunciato, continueremo la nostra battaglia nelle aule del Comune”