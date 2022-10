Cantautorato, a Firenze nasce una nuova scuola

A Firenze nasce la nuova scuola di cantautorato toscana. Il corso, ospitato nella sede di Medialab, durerà da novembre a giugno e si concluderà con la messa in scena di uno spettacolo

L’iniziativa volta all’apertura delle nuova scuola di cantautorato è stata presentata nella sede del Consiglio regionale della Toscana.

Riccardo Azzurri, un cantautore fiorentino, ha spiegato che la “scuola non ha intenzione di forgiare nessuno, non vogliamo dare un imprinting a chi si presenterà, ma il nostro scopo è solo quello di cercare una gemma, una gemma dentro qualcuno che possa avere il talento e un carisma nello scrivere. Ci sono tante persone che hanno scritto qualcosa e l’hanno messa in un cassetto, e non sanno come musicarlo, e noi ci mettiamo in gioco cercando di trovare un qualcosa di importante”.

Sulla scuola di cantautorato si è espresso anche Fulvio Vasarri, cantautore e presidente dell’associazione culturale Medialab. Vasarri dice che “si tratta di una nuova forma per coinvolgere persone che hanno talento e dargli una guida di preparazione tecnica, nella fase fondamentale della formazione artistica”.

Infine la presidente della commissione cultura del Consiglio regionale, Cristina Giachi, ritiene che avere una nuova scuola sia un fattore molto importante in quanto “dobbiamo sempre di più rendere consapevoli i nostri cittadini che la cultura non è un ambito ricreativo, dove qualcuno per passare il tempo fa delle cose belle di cui qualcun altro può godere. Ma si tratta di un settore che richiede molta formazione professionale, preparazione, nel quale si lavora e si crea lavoro”