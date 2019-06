Cannabis light, Corleone: sentenza della Cassazione ambigua, ma cambia poco

Podcast 00:00 / 00:05:53 1X

Secondo l’ex presidente di Forum Droghe, attuale Garante dei Detenuti della Regione Toscana, la sentenza è ‘tautologica’ perché dice quello che già si sa ovvero ‘che è vietato vendere sostanze stupefacenti”.

“Come si fa a dire che è vietato vendere sostanze stupefacenti? E’ già nella legge… Il quesito era diverso, ovvero bisognava dire se anche una canapa senza effetto drogante fosse soggetta alle limitazioni della legge 309/90 l’art 73” sottolinea Corleone.

“La Corte dice che ogni caso andrà verificato, ed è qui la tautologia. Diciamo che l’effetto pratico è che i negozi che vendevano inflorescenze o piante avranno dei limiti, perché dovranno affrontare, se del caso, la verifica che quelle sostanze non abbiano effetto drogante. E’ un inizio a cui non so se si sottoporranno” considera Corleone.

Che conclude ” per il resto la questione non cambia, ovvero la legalizzazione della canapa per fini non terapeutici: l’Italia deve decidere da che parte stare”.