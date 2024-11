Campi Bisenzio: muore travolto da un auto 83enne

L’anziano stava camminando in via Paolieri, vicino villa Montalvo, quando una macchina lo ha colpito e ucciso. Alla guida dell’auto c’era un fiorentino di 43 anni, dopo l’incidente si è immediatamente fermato ed ha telefonato al 112 per chiedere aiuto.

Incidente mortale a Campi Bisenzio (Firenze). Un uomo di 83 anni è stato investito questa mattina, 18 novembre. L’anziano stava camminando in via Paolieri, vicino villa Montalvo, quando una macchina lo ha colpito e ucciso. La chiamata ai soccorsi è partita poco prima delle 7. Un’ambulanza si è precipitata subito sul posto ma per il pedone non c’è stato più nulla da fare. E dopo i tentati di rianimazione i sanitari hanno dovuto constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per capire quanto accaduto. Alla guida dell’auto c’era un fiorentino di 43 anni. Dopo l’incidente si è immediatamente fermato ed ha telefonato al 112 per chiedere aiuto. La presenza di eventuali telecamere in zona potrebbe aiutare a chiarire meglio la dinamica. Secondo una prima ricostruzione, sembra che l’anziano stesse iniziando ad attraversare la strada all’altezza dell’incrocio con via di Limite quando la macchina, che si spostava da Capalle in direzione Firenze, lo ha travolto. La salma dell’83 dopo il sinistro mortale è stata trasportata alla medicina legale di Careggi a Firenze dove verrà eseguita l’autopsia.