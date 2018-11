Cade dal tetto di un’azienda: grave operaio nel fiorentino

Incidente sul lavoro oggi a Mercatale, frazione di Vinci (Firenze), dove un operaio è rimasto gravemente ferito dopo una caduta da circa tre metri di altezza.

Secondo le prime informazioni l’operaio sembra stesse operando sul tetto di un’azienda che produce materie plastiche.

Al momento non sono note le generalità dell’uomo né se fosse un dipendente della ditta oppure un esterno.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno accompagnato l’uomo, cosciente all’arrivo dei soccorsi, in ospedale a Empoli (Firenze). Vari i traumi riportati anche se, a quanto appreso, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto successivamente sono arrivati anche i tecnici della medicina del lavoro dell’Asl Toscana centro