Buon compleanno Topolino! Al Cinema La Compagnia di Firenze

Buon compleanno al topo più famoso dei cartoons. Topolino compie 90 anni e viene festeggiato al Cinema Teatro La Compagnia di Firenze con una rassegna speciale. Scopri tutti i dettagli.

A La Compagnia si festeggia Topolino con una ressegna…scoppiettante! Per l’occasione al bar de La Compagnia verranno preparati, in concomitanza con gli spettacoli degli speciali cestini con la merenda preparati da Opera Catering.

Giovedì 3 gennaio ore 10.30

Fantasia 2000 1999, 75 min.

A sessant’anni dal primo progetto, torna il capolavoro Disney con sette nuovi pezzi d’animazione e il ritorno de “L’apprendista stregone”.

Sabato 5 gennaio ore 10.30

In viaggio con Pippo 1995, 78 min.

Il maldestro Pippo, intenzionato a partire per un lungo viaggio di pesca, porta con sé il recalcitrante figlio adolescente Max. Purtroppo le vacanze (le stesse con la stessa canna da pesca) che il padre faceva insieme al nonno, significano un estenuante giro da uno degli Stati all’altro, dormendo in tenda e con mille sgradevoli imprevisti.

Domenica 6 gennaio ore 17.00

Il principe e il povero 1990, 25 min.

Il buono e saggio re d’Inghilterra è gravemente malato, e il suo capitano delle guardie, l’avido e spietato duca Pietro Gambadilegno, saccheggia e terrorizza il popolo del regno. Nel tentativo di recuperare Pluto, Topolino entra nel castello e viene scambiato per il principe.

Topolino e il fagiolo magico 1947, 29 min.

Topolino, Paperino e Pippo vivono in un posto chiamato “Valle Felice”, che è afflitto da una grave siccità dopo che un’arpa d’oro, che cantava per rendere felici le persone, è stata trafugata. I tre amici non hanno nulla da mangiare e, dopo che Paperino tenta di uccidere la loro mucca con un’ascia, Topolino scambia l’animale con dei fagioli magici.

PROGRAMMA