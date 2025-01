Bottiglie e sassi contro ambulanza con malato dentro a Arezzo

AREZZO – Attaccata ieri sera con lancio di oggetti, fra cui una bottiglia che ha spaccato il vetro posteriore, un’ambulanza della Croce bianca, ad Arezzo, mentre due volontari stavano trasferendo dall’ospedale cittadino a una struttura privata, una casa di cura, un paziente in gravi condizioni.

L’ambulanza della Croce Bianca stava trasportando un paziente dal Pronto Soccorso dell’ospedale San Donato, verso la clinica San Giuseppe. Il paziente è assistito con l’ossigeno ma non avrebbe riportato lesioni dirette, se non lo stesso spavento patito dai volontari. Secondo prime informazioni la reazione c’è stata davanti a un pub da parte di avventori in strada, che verosimilmente intralciavano il passaggio del mezzo di soccorso ed erano ubriachi.

Dopo il parcheggio dell’ospedale, in via della Faggiola, l’ambulanza, i volontari e il paziente a bordo sono stati fatti bersaglio di un lancio di oggetti, fra cui sassi, accendini e la bottiglia con cui gli assalitori hanno mandato in frantumi il lunotto posteriore dell’ambulanza.

Gli stessi volontari – così i primi racconti – hanno tirato dritto scansando il gruppo che inveiva contro di loro, per tutelare il paziente e metterlo al riparo da intemperanze ulteriori. L’associazione di volontariato Croce bianca deve ora fare a meno dell’ambulanza finché non sarà riparata.