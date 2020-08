Bonus Inps: Bocci si dimette coordinatore c.destra Firenze

“Il mio errore – dichiara Bocci – non è stato percepire il bonus e poi darlo in beneficenza, ma ex post, col senno di poi, l’errore è stato non averlo restituito all’Inps dopo aver dimostrato l’approssimazione di questa legge”.

A Firenze Ubaldo Bocci si è dimesso dal ruolo di coordinatore del centrodestra in Palazzo

Vecchio a seguito delle polemiche sul bonus di 600 euro dell’Inps. Bocci, già candidato a sindaco contro Dario Nardella, resta nella carica di consigliere comunale. “Ho comunicato la

mia decisione ai tre capogruppo di Fi, Fdi e Lega di lasciare l’incarico di coordinatore del centrodestra in consiglio comunale – spiega all’Ansa – Sono uomo di centrodestra e poiché

mi rendo conto che in questa fase la mia figura è divenuta ingombrante, di ostacolo, ho deciso per lealtà verso la coalizione di lasciare questo ruolo”. Bocci ribadisce di aver preso il bonus “per smascherare una legge fatta male” e di averlo destinato “a beneficenza”. “Il mio errore – aggiunge – non è stato percepire il bonus e poi darlo in beneficenza, ma ex

post, col senno di poi, l’errore è stato non averlo restituito all’Inps dopo aver dimostrato l’approssimazione di questa legge”.

“Ho comunicato stamani le mie dimissioni da coordinatore informando i capogruppo del

centrodestra – spiega ancora Ubaldo Bocci – non c’è bisogno di un atto formale ora, così come non ce n’era stato bisogno all’inizio, quando venni incaricato dalla coalizione”. Il ruolo

di coordinatore, di gruppi consiliari, al consiglio comunale di Firenze, non è previsto dallo Statuto comunale né dal regolamento, ma il centrodestra, nel 2019, lo ‘inventò’ come figura di raccordo per l’attività consiliare fra i gruppi diForza Italia, Lega e Fratelli d’Italia che insieme avevano sostenuto la candidatura a sindaco di Ubaldo Bocci. Lo stesso

Bocci venne individuato come naturale interprete di questa funzione.