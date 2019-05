Bonafè: “Pd Toscana punto riferimento nazionale”

Per Simona Bonafè “la Toscana e’ l’unica regione dove il Pd, con il suo 33,3%, è il primo partito. La segretaria regionale del Pd è prima per preferenze nel collegio del centroitalia “sono sodisfatta”.

“Un risultato che rappresenta solo il primo passo di un cammino da compiere per arginare la Lega. I sovranismi e gli atteggiamenti estremisti sono antitetici ai nostri valori” Con questo entusiasmo Bonafè ci tiene a precisatre che “il Pd c’è ed è in prima linea per contrastare le illusioni di chi vorrebbe isolare il nostro paese e guadagnare consensi portando sentimenti di paura nella società”.

Entusiasta di essere stata riconfermata eurodeputata, la segretaria conclude la nota affermando che “il Partito Democratico toscano si afferma come punto di riferimento nel panorama nazionale”,.