🎧 Bilancio Toscana: Giani “Regione punta su welfare, lavoro, infrastrutture”

Bilancio Toscana: Giani, “Il bilancio della Toscana è ispirato alla tutela e alla valorizzazione delle materie del welfare e della sanità verso cui viene rivolto, dal bilancio ordinario della Regione, 48 milioni per consentire di colmare quel gap, perché solo con le risorse del fondo sanitario nazionale non si riesce a garantire quei servizi che invece vogliamo garantire.

Abbiamo dato anche molto spazio al lavoro, a politiche attive del lavoro, con i 54 milioni che sono stati predisposti nell’intesa con il livello nazionale. Forte spinta anche per il sistema scolastico e il diritto alla studio e le realizzazioni sul piano degli investimenti di interventi forti sul piano delle scuole. E’ un bilancio che parla molto alle infrastrutture della Toscana e alla valorizzazione della Toscana diffusa”.

Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, parlando in conferenza stampa dell’approvazione della manovra di bilancio della Regione, avvenuta ieri sera in Consiglio regionale. “I tre interventi più forti – ha precisato Giani – sono la Darsena Europa che fa fare un salto di qualità al porto di Livorno; poi 195 milioni sono destinati alla realizzazione del nuovo ospedale di Livorno. Quello che chiedo alla Asl e al Comune è che le cose procedano in fretta perché i 195 milioni erano previsti anche l’anno scorso e li abbiamo fatti slittare, ma i lavori devono partire in fretta.

Il terzo grande intervento, di circa 200 milioni, è quanto la Regione dà a Rfi, in primo luogo per realizzare il secondo binario da Pistoia a Montecatini. I lavori, ci hanno assicurato, ripartiranno a gennaio”. Oltre a questi interventi, Giani ha poi evidenziato anche “il forte sostegno alla cultura, allo sport, e anche alle politiche di investimento centrate sulla sinergia con i fondi europei” con i quali “assicuriamo per le famiglie con reddito inferiore ai 35mila euro gli asili nido gratis che partiranno dal prossimo settembre”.