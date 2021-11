Bancarotta e fatture false, Tiziano Renzi in aula

By

Tiziano Renzi, padre dell’ex premier e ora leader di Iv Matteo Renzi, si è presentato in aula al bunker di Santa Vediana a Firenze dove è tra i 15 imputati nel processo per bancarotta fraudolenta e fatturazioni false relativo a cooperative di servizi in affari con la società di famiglia Eventi 6.

La presenza di Tiziano Renzi è considerata inaspettata e non prevista. Da qualche tempo il padre dell’ex premier si era mantenuto defilato dalla vita pubblica. Oggi l’udienza prevede un passaggio tecnico sulla riunione in questo processo di un altro procedimento a carico dei coniugi Renzi per reati fiscali su cui il tribunale è chiamato a decidere dalle parti.

Nelle previsioni dei lavori odierni il tribunale dovrà pronunciarsi sull’eventualità, richiesta dalle parti, di riunire questo procedimento a un filone collaterale nel quale i genitori dell’ex premier e la sorella, Matilde Renzi, sono stati rinviati a giudizio a seguito di un’altra inchiesta relativa a presunti reati fiscali che sarebbero stati commessi nella gestione della società di famiglia Eventi 6 srl di Rignano sull’Arno.

Il processo principale è nato dall’inchiesta sui fallimenti delle cooperative di servizi di volantinaggio e di supporto pubblicitario ‘Delivery Service Italia’, ‘Europe Service’ e ‘Marmodiv’. Imputati altri 13 soggetti tra amministratori, componenti dei cda delle cooperative e imprenditori. Secondo le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Luca Turco, i coniugi Renzi avrebbero usato le cooperative, di cui sarebbero stati amministratori di fatto, per aumentare il volume di affari della Eventi 6. Poi le avrebbero portate dolosamente al fallimento, omettendo di versare oneri previdenziali e imposte. In particolare, le coop avrebbero avuto la funzione di garantire alla Eventi 6 la manodopera necessaria per lo svolgimento di commesse di lavoro acquisite senza farsi carico dei relativi costi di manodopera. (ANSA)