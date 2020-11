Ateneo Firenze, Dad anche a matricole con zona rossa

All’Università di Firenze lezioni a distanza anche per gli iscritti al primo anno da lunedì 16 novembre. A seguito della collocazione della Regione Toscana nella fascia di rischio massima per l’emergenza sanitaria (zona rossa), anche la didattica frontale in presenza – che attualmente è limitata alle sole matricole – dovrà essere svolta a distanza. Lo riferisce l’ateneo fiorentino.

Sullo svolgimento in presenza di altre attività (laboratori didattici, tirocini, ricerca e terza missione) e sull’apertura di biblioteche e spazi studio l’Ateneo fiorentino darà ulteriori indicazioni dopo la riunione del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Toscane e a seguito dell’incontro dell’Unità di crisi Coronavirus Unifi insieme alla Commissione didattica – previsto per lunedì 16. In attesa, perciò, di definire il quadro completo, secondo quanto consentito dalla normativa, nella giornata di lunedì 16 novembre, all’Università di Firenze saranno sospese tutte le attività didattiche laboratoriali, incluse quelle in aula, e le esercitazioni fuori sede; rimarranno, invece, nella attuale modalità tirocini, biblioteche e spazio studio Novoli, tutte le attività di ricerca e terza missione, incluso quelle di tesisti di laurea e dottorandi.