Associazioni. Chiara Vernucci

Podcast 00:00 / 00:07:03 1X

La psicologa per l’infanzia organizza con AIDAI Toscana (Associazione Italiana Disturbi di

Attenzione e Iperattività-sezione Toscana) associazione di psicologi e pedagogisti – un concorso video fotografico per

bambini/ragazzi. Il concorso si chiama “Vorrei ma (non) posso” ed è rivolto a bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni.