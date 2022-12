Artisti di strada, selezione pubblica per avere la postazione in centro storico a Firenze

Firenze, week end di esibizioni e prove pratiche alle Murate per quasi 200 artisti di strada. I migliori avranno le postazioni in centro storico per i prossimi quattro anni. Bettarini: “Selezione aperta al pubblico”.

Non solo l’invio del curriculum o l’anzianità di lavoro, ma anche un’esibizione pratica sul campo. Per la prima volta Palazzo Vecchio ha richiesto una prova dal vivo agli artisti di strada che hanno partecipato al bando per l’assegnazione di una postazione quadriennali sulla quale esibirsi o offrire le proprie opere. La selezione – a cui tutti i cittadini possono assistere – si svolge sabato 18 e domenica 19 dicembre.

Sarà un pool di esperti a valutare le attività degli artisti di strada, che si esibiranno per settori: pittori, scultori, mosaicisti, fotografi, musicisti, madonnari, mimi mostreranno alla commissione la loro arte. I musicisti e i mimi avranno un massimo di tre minuti di tempo per esibirsi, mentre pittori scultori e madonnari potranno mostrare per tutto il pomeriggio le proprie opere.

La commissione assegnerà dei punteggi che, sommati a quelli per il curriculum, la proposta artistica e l’anzianità, porteranno a una graduatoria da cui attingere per l’assegnazione delle 197 postazioni ai migliori fra i circa 230 richiedenti, che le avranno a disposizione solo negli orari, nei luoghi e nei giorni stabiliti dal Comune.

La selezione è cominciata sabato 17 dicembre in piazza delle Murate, di fronte al Caffè Letterario, con i candidati delle espressioni artistiche di strada, ovvero quelle che non prevedono un corrispettivo predeterminato, ferma restando la possibilità di raccogliere offerte libere. Rientrano nella categoria acrobati, giocolieri, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clowns, statue viventi, mimi, fachiri, mangiafuoco, burattinai, danzatori, musicisti, one man band e street band.

La selezione, sempre aperta al pubblico, continua anche domenica 18, sempre alle Murate dalle 15 in poi, con i madonnari e i mestieri artistici di strada, fra cui pittori, ritrattisti, scultori, fotografi, mosaicisti, finger’s art e scultori di palloncini.

In base alle graduatorie che risulteranno a seguito della valutazione delle performance, ma anche all’anzianità, al curriculum e alla proposta artistica presentata in sede di domanda (il bando era stato fatto in autunno), saranno assegnate le postazioni a suo tempo individuate nell’area Unesco.

“Abbiamo aumentato la durata della concessione – ha detto l’assessore alle attività produttive Giovanni Bettarini – che passeranno da tre anni a quattro per permettere agli artisti di programmare meglio le attività e ammortizzare gli investimenti che fanno. Alla selezione abbiamo deciso di far partecipare anche il pubblico: saranno due giorni in cui tutti gli artisti di strada che vedremo nei prossimi anni in città, ma solo in determinati orari e in certi giorni, si esibiranno tutti insieme. Invito i fiorentini a partecipare”.