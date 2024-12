www.controradio.it Arriva il presidio sonoro a Firenze. Dopo la Wish parade il movimento non si è fermato Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:53 Share Share Link Embed

ll movimento della wish parade non si è fermato al corteo del 27 aprile scorso che sonorizzò le strade di Firenze contro il decreto anti-rave varato nel 2022: i vari collettivi e realtà che l’hanno organizzata hanno continuato ad incontrarsi per studiare delle proposte volte a creare nuovi spazi per vivere la musica in modo diverso anche a Firenze.

Questo sabato 14 dicembre si terrà il loro secondo presidio sonoro dopo Piazza Annigoni, questa volta saranno in Piazza Delle Cure.

Intervista ad membro del gruppo di contatto intervistato per Controradio da Viola Giacalone