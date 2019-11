Arno sicuro, Arno pulito, Arno da vivere fino al 21 novembre a Firenze

“Arno sicuro, Arno pulito, Arno da vivere” dal 4 al 21 novembre sale espositive Carlo Azeglio Ciampi (via de’ Pucci) Zap (vicolo Santa Maria maggiore) Firenze. Lunedì 18 novembre la proiezione dei film sull’alluvione di Zeffirelli, Carbone, Michelucci.

La mostra permetterà di ‘vedere’ e conoscere le tre tratte del fiume, del territorio aretino, fiorentino e pisano, con le attività che lo caratterizzano e le opere in corso per la messa in sicurezza. L’obiettivo di un Arno pulito e sicuro oggi è più vicino. Le acque non sono più inquinate da reflui urbani o industriali e i grandi cantieri della sicurezza dalle alluvioni sono aperti. A questi due obiettivi storici è dedicata la mostra multimediale “Arno sicuro, Arno pulito, Arno da vivere”. Per tre settimane Firenze ospita una serie di eventi e occasioni per sapere cosa e quanto è stato fatto in questi anni per rendere l’Arno un fiume sicuro e pulito.

C’è un fiume che merita di essere riscoperto, che per lunghi tratti, è un modello di biodiversità e di ecosistemi naturali e ci sono investimenti che hanno permesso di mettere a cantiere lavori attesi e immaginati dal lontano 1967.

Ovviamente nella memoria di Firenze resterà indelebile la data del 4 novembre del 1966 quando iniziò l’alluvione che commosse e mobilitò il mondo, e lo sorprese con l’arrivo degli “angeli del fango”. “Arno sicuro, Arno pulito, Arno da vivere” è dedicato a tutto questo.

LUNEDI’ 18 nella nuova location SALA CONFERENZE adiacente alla mostra, sempre in via dei Pucci dalle 16.30 Le immagini dei Maestri: Carbone, Michelucci, Zeffirelli Tre documentari dei giorni dell’alluvione Evento organizzato da CEDAF – Università degli Studi di Firenze, Fondazione Giovanni Michelucci, Fondazione Sistema Toscana, Fondazione Franco Zeffirelli Introduzione: Erasmo D’Angelis, Giorgio Valentino Federici Proiezione dei video: “Firenze, novembre ‘66”, di Mario Carbone Fondazione Sistema Toscana “Le riprese del Maestro Giovanni Michelucci nei giorni dell’Alluvione del 1966” Fondazione Giovanni Michelucci “Per Firenze”, di Franco Zeffirelli – Raiteche – Fondazione Franco Zeffirelli

Nelle sale espositive Carlo Azeglio Ciampi la grande mostra multimediale con l’installazione scenica firmata da Giancarlo Cauteruccio e con la più ampia documentazione visiva e materiale mai presentata sullo stato di salute dell’Arno. Centinaia di immagini, video, foto, progetti che hanno già trasformato il fiume e che ancora lo cambieranno nei prossimi anni. La mostra raccoglie anche una serie di video di registi e Videomaker che in questi anni hanno raccontato il fiume da diverse prospettive. Numerosi gli incontri organizzati con la partecipazione di amministratori, esperti e tecnici da tutta Italia. Il progetto ha una valenza culturale e didattica e per questo saranno coinvolte le scuole, di ogni ordine e grado, di tutta la Toscana.Presso il Centro Zap sarà allestita, a cura dell’ Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale la mostra sugli interventi in atto per mettere in sicurezza il fiume.

PROGRAMMA