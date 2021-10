Anziano travolto e ucciso da auto che aveva parcheggiato senza freno a mano

Un anziano di 76 anni è morto questa mattina a Vernio (Prato): stando a quanto ricostruito sarebbe rimasto schiacciato dall’auto che lui stesso aveva parcheggiato ma senza inserire il freno a mano.

E’ successo poco dopo le 7,30 in via Val di Bisenzio. L’auto era parcheggiata su una rampa ripida, quando improvvisamente si è mossa, prendendo velocità e travolgendo l’anziano. Sul posto sono giunti i soccorsi, i carabinieri e la polizia municipale, ma per l’anziano non c’era più nulla da fare.

Era della figlia dell’anziano la macchina che ha travolto il 76enne. Secondo quanto

hanno potuto ricostruire gli investigatori della polizia municipale l’uomo aveva da poco parcheggiato la macchina nella rampa condominiale della casa in cui abitava, aprendo il

bagagliaio per caricare alcuni oggetti. Improvvisamente, forse per il freno a mano non inserito correttamente, la macchina ha cominciato a muoversi e ha travolto l’uomo.