Amministrative Firenze: CDX pensa a Ubaldo Bocci?

Uomo forte di Azimut, una società indipendente che si occupa di consulenza patrimoniale, cattolico, stimato da sempre impegnato in Unitalsi. Sarebbe un profilo in grado di convincere tutto il centro destra

Piace alla Lega, partito per cui potrebbe candidarsi, è apprezzato da Forza Italia, per la sua conoscenza del mercato economico e finanziario, ma anche da Fratelli d’Italia, mercè il suo impegnoi verso i più deboli, con Unitalsi.

Come rivela un articolo di Christian Campigli sul Sito di Firenze, Ubaldo Bocci sarebbe il nome cui il centrodestra sta pensando di affidarsi per dare la scalata a Palazzo Vecchio, la cui riuscita, come dimostrano anche gli ultimi sondaggi (a livello regionale) non sarebbe più così impossible.

Bocci sarebbe infatti “una figura di spicco, che non solo tranquillizzerebbe i piani alti dell’economia fiorentina, ma che sarebbe anche in grado di portare nella nostra città nuovi ed importanti investimenti (…) Bocci è anche un cattolico serio e rigoroso, che ha fatto del suo impegno con l’Unitalsi una ragione di vita. Una mano tesa verso i più deboli, verso gli ultimi, che lo rende apprezzato e stimato anche nelle stanze del Vaticano. E, anche in questo caso, non reggerebbe l’accusa di razzismo o fascismo a Bocci, proprio in virtù del suo curriculum”

Insomma “un nome che convince anche i più scettici. Che riesce a riunire le varie anime del centro destra. E che può rappresentare l’arma vincente per dare l’assalto al fortino denominato Palazzo Vecchio”.

il nome di Bocci avrebbe tuttavia un limite: la scasa popolarità. E’ per questo che dovrebbe essere etstato nei prossimi mesi. Fino a dicembre quendo la riserva sul nome prescelto dovrebbe cadere in vista delle amministrative dell’anno prossimo.