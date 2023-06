Alto Mugello, un tavolo col governo per trattare gli aiuti

La situazione dell’Alto Mugello e i danni provocati dall’alluvione finiranno sul tavolo del governo. Un vertice dal quale potrebbero uscire novità importanti, come hanno anticipato nella giornata di oggi sia il sindaco di Firenze – e presidente della Città Metropolitana di Firenze – Dario Nardella che il presidente della Regione Eugenio Giani.

“A Palazzo Chigi ci hanno convocato per affrontare tutti insieme con le altre regioni e province colpite le conseguenze del terribile alluvione di tre settimane fa. Noi abbiamo un quadro piuttosto chiaro delle oltre 100 frane che interessano la viabilità di tutto l’Alto Mugello, di cui è competente la Città metropolitana. Porteremo al tavolo le richieste di aiuti economici che sono fondamentali per mettere in campo tutti gli interventi che servono a ripristinare la situazione”.

Prosegue Nardella. “Con le risorse già disponibili della Città metropolitana siamo intervenuti con lavori di urgenza in quelle strade dove era necessario ripristinare subito la viabilità, ma c’è tanto lavoro da fare – ha aggiunto -. Le popolazioni dell’Alto Mugello sono duramente colpite e ci auguriamo che il tavolo di domani di Palazzo Chigi ci possa dare delle risposte. Se lavoriamo tutti insieme possiamo arrivare a dei risultati”.

Della questione, come accennato, ha parlato anche il Governatore Giani. “Io chiedo di non sottovalutare i danni che ci sono stati nei tre Comuni toscani di Palazzuolo sul Senio, Firenzuola e Marradi. Noi dobbiamo ricostruire prima dell’autunno: domani sarà l’occasione per mettere a punto gli interventi e il supporto che il governo darà per Emilia Romagna e per questa parte di Toscana. Poi può darsi che io esca dal tavolo” con il ruolo “di commissario per questi Comuni”.