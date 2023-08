Alta Velocita’ Firenze – Bologna: tornata regolare su tutta la rete nazionale. In questo momento la circolazione si svolge regolarmente su tutta la rete ferroviaria nazionale. Eventuali ritardi registrati si riferiscono a precedenti inconvenienti gia’ risolti. Lo si legge sul portale di Trenitalia.

Dalle 3 la circolazione ferroviaria dell’Alta Velocità è tornata regolare su tutta la rete nazionale. Lo ha annunciato la stessa Trenitalia, spiegando che i treni coinvolti nell’interruzione hanno registrato ritardi fino anche di 400 minuti.

La tratta tra Idice e San Pellegrino era stata chiusa in seguito alla segnalazione della presenza di estranei in galleria. L’allarme era stato lanciato poco dopo le 19 dal macchinista di un treno in transito che ha notato delle persone nella galleria.

Alta velocità ferroviaria divisa in due ieri sera, tra Firenze e Bologna, per l’interruzione della circolazione ferroviaria a causa della presenza di estranei nella Galleria ‘Firenzuola’, che è il secondo tunnel più lungo della tratta appenninica della Tav con i suoi 15,2 km. Controlli della Polizia ferroviaria, con un certo numero di agenti, sono stati attivati per ispezionare la galleria nella sua lunghezza. La segnalazione di persone nei pressi dei binari è stato un allarme arrivato poco dopo le 19 dal macchinista di un convoglio Av in transito che avrebbe notato qualcuno nel tratto fra Idice e San Pellegrino, al confine fra Toscana ed Emilia-Romagna.

Il traffico ferroviario è stato interrotto e subito sono intervenuti gli agenti della Polfer per verificare la situazione e per provare a individuare le persone presenti in un’area in cui è assolutamente vietato l’accesso ai non autorizzati. Secondo altre informazioni, la segnalazione di persone in galleria sarebbe stata seguita successivamente da una telefonata anonima che avrebbe riferito della presenza di un ordigno ma le verifiche non hanno dato riscontro.

Il blocco improvviso dei treni ha causato inevitabili ripercussioni sui viaggiatori per via di ritardi e cancellazioni con pesanti disagi soprattutto nelle stazioni di Firenze e Bologna.