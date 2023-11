Alluvione, Giani: tra imprese e famiglie colpite 30mila realtà

Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani intervenendo oggi a Campi Bisenzio (Firenze) ad un incontro con il ministro della Protezione civile Nello Musumeci.

“Dobbiamo portare avanti tre fronti fondamentali: gli interventi di somma urgenza, ovvero la ricostruzione degli argini e la messa in sicurezza del territorio; l’assistenza alle famiglie che hanno subito danni; l’attenzione alle imprese colpite, anche perché in quest’area si trovano manifatture che sono indispensabili anche al settore moda e all’eccellenza dell’export italiano”, e sono previsti “5mila euro per le famiglie che hanno avuto la casa danneggiata e 20mila euro per le imprese colpite”. Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani intervenendo oggi a Campi Bisenzio (Firenze) ad un incontro con il ministro della Protezione civile Nello Musumeci.

Per Giani “Occorreranno risorse perché il territorio possa avere risposte immediate. Oltre 30.000, tra famiglie e imprese, sono state colpite direttamente dalle esondazioni”.

Fino ad oggi c’è stata una stretta collaborazione con il Governo, e vorrei continuasse per poter dare risposte concrete alle persone – ha aggiunto Giani -. La volontà è quella di uscirne tutti insieme. Voglio vivere uno spirito di grande collaborazione e spero che prevalga questo clima rispetto alla prospettiva delle polemiche”.

Per Giani “è fondamentale integrare le risorse che sono state finora messe a disposizione per poter ancora completare i lavori di somma urgenza, mettere in sicurezza il reticolato idrico minore e poi abbiamo bisogno che si traduca l’ordinanza anche in legge per poter sospendere i contributi previdenziali, i pagamenti, le imposte perché chi è stato danneggiato possa vivere con uno spirito di supporto la prospettiva di ricostruzione”.