Allerta: Giani “Pronti ad evacuare se ci fossero problemi”

Nuova allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Toscana nord-ovest dalle 16 di oggi fino alle 14 di venerdì 10 e codice giallo, per rischio idrogeologico e temporali forti sul resto della regione dalle ore 16.

“Io sono preoccupato perché oggi è il giorno di questa settimana, dopo l’evento calamitoso, più delicato”. Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a proposito della possibilità di nuove piogge in arrivo nei territori già colpiti dal maltempo. “Voglio che tutta la popolazione sia in allerta e pronta ad evacuare – ha detto – se nelle zone toccate dovessero crearsi nuovi problemi, magari con altri punti di quegli argini che hanno mostrato fragilità”.

Giani ha osservato che “i danni saranno stimati anche solo parzialmente a livello generale nel momento in cui arriveranno dai Comuni interessati la ricognizione e, quindi le schede che saranno puntuali per le abitazioni delle famiglie, e per le imprese, anche perché siamo di fronte ad un’area fra le più laboriose ed attive da un punto di vista economico della Toscana”.

Secondo il governatore toscano, che è anche commissario per l’emergenza, “dobbiamo prima certificare, quantificare, mostrare quella che è la cifra quanto più possibile autentica rispetto a quelli che sono effettivamente i danni; e nel momento in cui ci arrivi, con ragionevolezza e buonsenso, avendo le carte che documentano tutto questo, io sono convinto che nessuno si sottragga ai doveri di solidarietà. La strada che voglio usare è molto pragmatica, non accompagnata dall’enfasi di una dialettica fra il territorio e l’istituzione nazionale”.

“Prosegue l’impegno della Regione Umbria nel territorio di Prato, uno dei centri toscani maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni scorsi, dove un primo contingente della colonna mobile della nostra protezione civile è intervenuto già da sabato scorso per prestare aiuto”: a renderlo noto è l’assessore alla Protezione civile, Enrico Melasecche. Il quale rende noto che un nuovo contingente umbro, partito ieri mattina dal Centro regionale di protezione civile di Foligno, si è avvicendato al primo e sta continuando ad assicurare supporto ai cittadini nel territorio di Prato”.

Intanto il sindaco di Prato Matteo Biffoni invita la cittadinanza “a rimanere a casa e a limitare gli spostamenti solo a quelli effettivamente necessari e inderogabili”. Chiuse a Prato anche le scuole dalle ore 15 fino a venerdì compreso, giardini e cimiteri. Infine è stata ordinata la sospensione e il rinvio di ogni forma di spettacolo dal vivo presso teatri, club, sale concerti, discoteche e la chiusura al pubblico dei musei dalle ore 15.