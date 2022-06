Podcast 🎧 Al via “Progetto I Care”, la II edizione del bando di Publiacqua Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:39 Share Share Link Embed

Al via il Bando “Progetto I Care”. Dopo il sostegno a cultura, sport e ambiente, Publiacqua lancia la seconda edizione del bando a favore delle iniziative di carattere sociale e assistenziale.

Il Bando dedicato all’ambito sociale mutua ancora la evocativa denominazione “I Care” dal messaggio intramontabile di Don Milani. Come già nell’edizione 2021, con questo bando il gestore del servizio idrico mette fondi a disposizione di enti privati senza fine di lucro, cooperative sociali e imprese sociali ecc. che mettono in campo progetti attinenti all’oggetto ed allo spirito del bando medesimo. Ricordiamo che nell’edizione precedente sono stati 17 i progetti sostenuti, a fronte di 40 richieste, con l’erogazione complessiva di 114.900 euro.

Il bando 2022 è stato presentato alla stampa da Lorenzo Perra, Presidente di Publiacqua. Presente Paolo Bacciotti in rappresentanza della Fondazione Tommasino Bacciotti assegnataria di un contributo con il bando 2021.

“I Care” è un bando aperto a enti privati senza fine di lucro (con natura non commerciale), cooperative sociali e imprese sociali, enti del terzo settore.

Il bando va a sostenere progetti specifici in ambito sanitario finalizzati: 1) al supporto, cura, assistenza e miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità o affette da malattie degenerative e delle loro famiglie; 2) al supporto, cura, assistenza e miglioramento della qualità della vita delle persone con patologie che necessitano di cure periodiche o continue e delle loro famiglie; 3) a migliorare il grado di autonomia dei soggetti con patologie invalidanti o che limitino comunque l’autosufficienza di movimento; 4) a promuovere il benessere delle persone e il miglioramento della salute attraverso anche campagne informative. I progetti devono avere una ricaduta diretta sul territorio di uno dei 46 Comuni dove Publiacqua svolge la propria attività.

Il bando viene pubblicato sul sito internet di Publiacqua (https://www.publiacqua.it/contatti/richiedi-contributo) e l’adesione allo stesso è possibile fino al 19 agosto 2022.

L’ammontare complessivo messo a disposizione da Publiacqua per il cofinanziamento di questi progetti sarà di 100.000 euro. Tali progetti dovranno essere realizzati e completati entro il 30 giugno 2023.

Semplice il meccanismo di accesso al sostegno in quanto sarà sufficiente compilare correttamente la form presente sul sito Publiacqua e, a tutti i soggetti che rientreranno nei requisiti previsti dal bando, sarà erogato un cofinanziamento massimo da parte di Publiacqua di euro 10.000 a progetto/soggetto richiedente (un soggetto può essere partner di più iniziative, ma solamente una volta richiedente).

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 19 agosto 2022.

“Per il secondo anno siamo felici ed orgogliosi di pubblicare un bando per sostenere iniziative di supporto, cura e assistenza. Iniziative che hanno una diretta ricaduta positiva sulla qualità della vita delle persone affette da patologie o disabilità e delle loro famiglie. E’ un bando a cui teniamo molto e che nella prima edizione ha avuto riscontri importanti da parte dei soggetti assegnatari. Viviamo tempi complicati per tanti motivi. Tempi che risultano ancora più complessi per le persone fragili e per i loro cari. Publiacqua ha cercato da sempre di essere al fianco delle persone in difficoltà. Lo abbiamo fatto storicamente attraverso il rapporto continuo con i servizi sociali dei comuni, le agevolazioni tariffarie prima ed il bonus idrico poi. Dal 2021 abbiamo deciso di utilizzare una nuova strada. Un bando specifico il cui significato profondo è quello che, a maggior ragione nei momenti di difficoltà, una società civile non può e non deve girarsi dall’altra parte ma stringersi attorno ai più fragili e dimostrarsi comunità”. ha affermato Lorenzo Perra – Presidente di Publiacqua (Ascolta l’intervento)