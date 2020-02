Al Teatro di Rifredi Angelo Savelli porta in scena “Tre rotture”

Ancora un testo del francese Rémi De Vos -uno dei più interessanti autori della nuova drammaturgia europea- per Angelo Savelli, il quale, dopo il caustico “Alpenstock” e di “Per tutta la mia vita ho fatto solo cose che non sapevo fare” ha tradotto e messo in scena “Tre rotture”. Sul palco del Teatro di Rifredi, da martedì 11 a sabato 15 febbraio, ore 21, l’affiatata coppia formata da Monica Bauco e Riccardo Naldini.