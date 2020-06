Accoltellato in centro a Pisa, giovane in gravi condizioni

Pisa, un 21enne pisano è ricoverato in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita, dopo essere stato accoltellato la scorsa notte intorno alle 3.30 in piazza dei Cavalieri, nel cuore del centro storico della città.

Il giovane è stato accoltellato all’addome al culmine di una lite, secondo la polizia che indaga sull’episodio, tra sbandati per futili motivi, forse per una ragazza. Ma non si escludono anche altri moventi.

Secondo quanto si è appreso, il ferito, già noto alle forze dell’ordine, sarebbe stato accoltellato dopo un litigio con un’altra persona che si è poi allontanata anche se gli inquirenti sospettano che i due si conoscessero e che i motivi dell’aggressione non siano esclusivamente riconducibili a qualche apprezzamento eccessivo rivolto dall’aggressore alla fidanzata del 21enne finito in ospedale dove è stato operato d’urgenza per ridurre le lesioni subite.

Il ferito risulta ufficialmente senza fissa dimora e il contesto nel quale è maturato il litigio secondo gli inquirenti sarebbe quello di soggetti legati alla marginalità.