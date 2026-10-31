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ToscanaDirittiA Ognissanti sciopero del commercio di Cgil e Uil in Toscana
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A Ognissanti sciopero del commercio di Cgil e Uil in Toscana

By Redazione
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Filcams Cgil e UilTucs della Toscana proclamano l’astensione e lo sciopero dal lavoro nel settore del commercio per l’intera giornata del 1 novembre sottolineando quanto molte sentenze hanno sancito: “il lavoro nelle festività civili e religiose non è un obbligo”.

“Continua la decisione di aprire i negozi, da parte di alcune aziende, per la Festività di Ognissanti, decisione che riteniamo irrispettosa e irriguardosa verso i lavoratori di un settore ‘sempre aperto'”, spiegano Filcams Cgil e UilTucs, sigle “da sempre contrarie alle aperture dei negozi per le festività civili e religiose e alle domeniche”.
“Diciamo “no” a lavorare nelle feste, il commercio nelle festività non è indispensabile”, inoltre, “lavoratori e lavoratrici devono poter trascorrere la festa di Ognissanti con le loro famiglie. Non seppelliamo il diritto al riposo”.
“La nostra protesta continua a restituire diritti e dignità, in nome di una crisi che ha determinato tanti abusi e soprattutto tanto precariato – concludono – Proviamo a pensare ad un mondo più sostenibile, dove il consumo non deve essere la priorità”.

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