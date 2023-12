A La Compagnia “Disney Vintage Stories”

Sei cult Disney degli anni ’60 e ’70, e i loro matti protagonisti, tornano in sala a La Compagnia di Firenze. Dal 24 dicembre al 4 gennaio 2024! In programma tra gli altri “Un maggiolino tutto matto”, “Mary Poppins” e “F.B.I. Operazione gatto” di Robert Stevenson

Sei film cult targati Disney degli anni ’60 e ’70 tornano sul grande schermo del cinema La Compagnia. Sono 6 titoli perfetti per un pomeriggio o una mattina in famiglia, con una buona dose di risate al riparo dal freddo. Oltre ai film di Robert Stevenson (tra i più importanti registi americani di commedie per famiglie) due piccoli cult degli anni ‘60 e ’70, tutti con protagonisti non convenzionali: un gatto siamese, un’apprendista strega, un maggiolino, un drago, una strana tata, quattro bassotti e un danese. Tutti i film verranno proiettati in versione doppiata in italiano.

PROGRAMMA:

Domenica 24 dicembre ore 17.00

Un maggiolino tutto matto di Robert Stevenson (1968, USA, 108 min)

Jim si ritrova proprietario di una Volkswagen che parla, pensa ed è piena di emozioni: insomma, ha un’anima. Jim e il maggiolino formano un’accoppiata vincente in ogni gara di corsa fino a quando un altro pilota tenta di separarli.

Giovedì 28 dicembre ore 10.30

Pomi d’ottone e manici di scopa di Robert Stevenson (1971, USA, 117 min)

Durante la Seconda guerra mondiale, un’apprendista strega e tre suoi piccoli amici cercano in tutti gli angoli della terra un libro magico che contiene formule preziosissime. Una volta ritrovato, con uno dei trucchi illustrati, riescono a impedire lo sbarco dei tedeschi sulla costa inglese.

Sabato 30 dicembre ore 16.30

Mary Poppins di Robert Stevenson (1964, USA, 140 min)

Quando una famiglia di Londra assume Mary Poppins come badante, non si aspetta quel che lei porterà. Nonostante la severità ed il rigore della donna, i due bambini rimangono incantati dalle sue doti, dai suoi amici e dai segreti nascosti nella sua borsa senza fondo. Mary cambia la vita non solo a loro, ma alla famiglia intera.

lunedì 1 gennaio ore 17.00

4 bassotti per 1 danese di Norman Tokar (1966, USA, 93 min)

Francis e Mark vivono insieme ai loro 5 cani: 4 bassotti ed un enorme danese convinto di essere a sua volta un bassotto. Gli incidenti causati nella vita quotidiana dagli animali sono oggetto di continui battibecchi tra marito e moglie e le cose non migliorano quando Mark decide di iscrivere il suo danese allo stesso concorso di bellezza a cui partecipa uno dei

Mercoledì 3 gennaio ore 10.30

F.B.I. Operazione gatto di Robert Stevenson (1965, USA, 116 min)

Durante la consueta passeggiata notturna, un gatto siamese capita per caso nell’appartamento dove è tenuta prigioniera la cassiera di una banca, sequestrata da una banda di rapinatori. Sulla traccia di un orologio da polso che la donna appende al collo del gatto, l’F.B.I. prova a rintracciare i banditi.

Giovedì 4 gennaio ore 17.30

Elliott il drago invisibile di Don Chaffey e Don Bluth (1977, USA, 134)

Elliott, un drago magico, porta il caos in un piccolo villaggio di pescatori nel Maine quando cerca di aiutare un piccolo orfanello a scappare dalla casa della famiglia adottiva, rendendolo invisibile.

INGRESSO: 5€ intero / 4€ ridotto / 7€ film + merenda (1 accompagnatore gratuito) INFO