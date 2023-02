A giugno la prima edizione di Firenze Cosplay Festival

Al Parco delle Cascine di Firenze in arrivo, a giugno, la prima edizione del Firenze Cosplay Festival, con ingresso gratuito.



A tutti i cosplayer! Al Parco delle Cascine di Firenze in arrivo la prima edizione del Firenze Cosplay Festival! 4 aree tematiche, uno spazio dedicato alle più famose auto del mondo, e poi cinema, spettacoli, gare cosplay, set fotografici, concerti…tutto ad ingresso gratuito.

Gare cosplay, spettacoli, set fotografici, oltre 150 espositori e molto altro per la prima edizione del Firenze Cosplay Festival, da venerdì 2 a domenica 4 giugno all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze e nelle aree circostanti, nell’ambito dello spazio estivo Ultravox Firenze.

Trasformato per tre giorni in una location fantastica, il Parco delle Cascine accoglierà migliaia di cosplayer, appassionati del mondo comix e della cultura nerd provenienti da tutta Italia. L’ingresso al festival sarà gratuito.

I cosplayer saranno i veri protagonisti dell’evento con set fotografici e 4 aree tematiche dedicate a Star Wars, Lord of the rings, Game of Thrones, Harry Potter e uno spazio dedicato alle auto dei più famosi film. Non mancheranno spazio ristoro e aree food per tutti i gusti.

In programma dalle 10 di mattina a mezzanotte, Firenze Cosplay Festival nasce dalla collaborazione tra Ultravox Firenze e la Festa dell’Unicorno a Vinci.

