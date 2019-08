A Battipaglia (SA) nasce il primo “assessorato alla Gentilezza”

Titolare della delega Davide Bruno, già assessore alle politiche comunitarie, sviluppo e fascia costiera.

Nasce a Battipaglia (SA) il primo assessorato alla Gentilezza. La delega è stata affidata a Davide Bruno dalla sindaca Cecilia Francese.

«L’Assessorato alla Gentilezza- scrive la sindaca in un comunicato- si dovrà occupare della buona educazione, del rispetto verso il prossimo e la cosa pubblica e la cosa pubblica, di sensibilizzare i cittadini ai comportamenti positivi, a prendersi cura di chi soffre o è in difficoltà, ad accrescere lo spirito di Comunità, oltre che di favorire l’unità, a coinvolgere i propri concittadini e le associazioni in iniziative di cittadinanza attiva per il bene comune”