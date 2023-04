14 progetti dell’area di Firenze riceveranno 98mila euro di finanziamenti Giovanisì, obbiettivo è promuovere l’associazionismo toscano

Sono stati annunciati i vincitori del bando ‘Siete presente. Con i giovani per ripartire’, questi riceveranno i finanziamenti da parte di Giovanisì del progetto che si rivolgeva al mondo del volontariato e al terzo settore.

I finanziamenti per i 14 progetti nell’area di Firenze che hanno vinto il bando ‘Siete presente. Con i giovani per ripartire’ ammontano a 98mila euro. Il progetto è realizzato da Cesvot ed è finanziato dalla Regione Toscana-Giovanisì con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana. L’obbiettivo posto per il progetto, i cui i risultati sono stati presentati oggi stesso a Palazzo Vecchio, è quello di promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano.

Il presidente di Cesvot Luigi Paccosi ha affermato che “la grande partecipazione al bando conferma la vitalità del tessuto associativi del territorio, il concrescente coinvolgimento nel mondo del volontariato e la voglia di ripartenza del Terzo settore”. Inoltre, il portavoce del presidente della Regione Toscana Bernard Dika ha spiegato che “Giovanisì è sempre più riferimento per i giovani toscani che possono contare oltre alle opportunità di studio e lavoro su un bando che li rende protagonisti delle loro comunità, sostenendo la realizzazione, nelle associazioni delle loro idee”.

“I giovani con la loro creatività e la loro professionalità diventano protagonisti dell’innovazione e al cambiamento del Terzo settore – ha sottolineato Gabriele Gori, direttore generale di Fondazione CR Firenze – non più rimandabile. Siamo lieti di fare la nostra parte credendo nella forza delle idee proposte e offrendo loro le risorse concrete per metterle a terra. Ringrazio i ragazzi e le ragazzi che hanno scelto di mettersi in gioco in questo progetto”. “I nostri giovani hanno un grande cuore solidale e un immenso senso di responsabilità verso la comunità alla quale appartengono – ha concluso l’assessore al Welfare del Comune di Firenze Sara Funaro – e verso la quale hanno voglia di impegnarsi attraverso il volontariato, l’associazionismo e il Terzo settore”.