www.controradio.it 🎧A Maresca nel Pistoiese, la prima edizione del festival storico-culturale Maresca R-Esiste. Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:16 Share Share Link Embed

In occasione dell’80° anniversario del bombardamento di Maresca, avvenuto nel 1944, Pro Loco Maresca organizza un ricco programma di iniziative con presentazioni di libri, proiezioni di testimonianze dei sopravvissuti, una mostra fotografica sulla storia del paese durante il ‘900 ed escursioni guidate sui luoghi della Resistenza.

Audio: Tiziana Vivarelli, curatrice del festival e nipote del partigiano detto “Peppone” Giuseppe Vivarelli

Programma

Sabato 17 agosto

Ore 17.30, La tartaruga in via Risorgimento – Inaugurazione mostra fotografica sulla storia di Maresca e sulla Resistenza in montagna

Mostra visitabile tutti i giorni dal 17 al 24 agosto, orario 11-13 e 17–19.30

Ore 18, La tartaruga in via Risorgimento – Tra le montagne e il Cielo

Presentazione del libro di Daniele Amicarella. Con l’autore Sauro Romagnani, giornalista

Ore 20 – Cena in piazza Lodovico Appiano

A cura di Pro loco Maresca

Domenica 18 agosto

Ore 8.30 – Camminata sui luoghi della Resistenza e del bombardamento della Montagna Pistoiese

Con Federico Pagliai, guida ambientale escursionistica

Difficoltà medio–bassa.

Prenotazione obbligatoria: [email protected]

Ore 17, La tartaruga in via Risorgimento – Sui sentieri di libertà

Proiezione del documentario di Lucia Vannucchi con testimonianze dei protagonisti della Resistenza a partire dalle memorie di Giuseppe Vivarelli “Peppone”

Ore 18, piazza Lodovico Appiano – Le guerre di ieri e di oggi: quali scenari per il futuro?

Tavola rotonda. Intervengono: Andrea Ottanelli storico, Alì Rashid attivista e giornalista palestinese, Alain Fitte docente di Storia nei licei di Parigi, Pina Caporaso attivista e docente della scuola europea di Bruxelles, Giacomo Bini giornalista

Lunedì 19 agosto

Ore 17.30, piazza Lodovico Appiano – Pioniere. Le donne che hanno fatto l’Europa

Presentazione del libro di Pina Caporaso e Giulia Mirandola, illustrazioni di Michela Nanut. Con l’autrice Pina Caporaso docente e attivista e

Daniela Belliti filosofa

Martedì 20 agosto

Ore 17.30, piazza Lodovico Appiano – Il Comune va a scuola

Presentazione del progetto di Sandra Romagnani. Intervengono Luca Marmo Sindaco del Comune di San Marcello Piteglio, Sandra Romagnani Presidente del Consiglio Comunale di San Marcello Piteglio, Renzo Bastianelli artista

A seguire presentazione del progetto VivaVittoria, opera relazionale contro la violenza sulle donne. Intervengono Maura Begliomini volontaria ANTEAS Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà e Sonia Mariani volontaria C&TL Cassa e Tempo Libero.

Mercoledì 21 agosto

Ore 17.30, piazza Lodovico Appiano – Ambasciatori della bellezza

Presentazione del libro di Federico Pagliai. Introduce Tiziana Vivarelli

Ore 21 – Camminata notturna sui luoghi della Resistenza e del bombardamento sulla Montagna Pistoiese

Con Federico Pagliai, guida ambientale escursionistica. Difficoltà media.

Prenotazione obbligatoria: [email protected]

Giovedì 22 agosto

Ore 17.30, piazza Lodovico Appiano – Scrivere storie di guarigione. Mindful writing

Presentazione del libro di Nicoletta Cinotti, psicoterapeuta. Sarà presente Paola Bigiarini, presidente dell’Associazione culturale I cerchi Parlanti

Venerdì 23 agosto

Ore 17.30, piazza Lodovico Appiano – Resistenza in montagna. Avanti Maresca!

Presentazione del libro di Giuseppe Vivarelli “Peppone”. Intervengono: Tiziana Vivarelli curatrice del libro, Andrea Ottanelli storico,

Sauro Romagnani giornalista, Daniele Amicarella giornalista pubblicista specializzato in ricerche storiche sulla Seconda Guerra Mondiale,

Alain Fitte docente di Storia nei licei di Parigi, Giacomo Bini giornalista.

Dettagli

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Prenotazione obbligatoria solo per le escursioni guidate in montagna.