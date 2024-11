🎧 Libro Casapound, revocata sala consiliare a Campi Bisenzio. Il commento di Aned

Libro Casapound, revocata sala consiliare nel Fiorentino – Non ci sarà la presentazione del libro di Francesca Totolo, scrittrice vicina a Casapound nella sala consiliare Sandro Pertini di Campi Bisenzio (Firenze). Ad annunciarlo è il presidente del consiglio comunale Antonio Montelatici (FdI), al termine della conferenza dei capigruppo.

AUDIO: Il commento del presidente di Aned Firenze, Lorenzo Tombelli QUI

“Tutti i gruppi consiliari,eccetto quello di Fratelli d’Italia, mi hanno rappresentato la loro preoccupazione – spiega – .Anche alla luce degli approfondimenti emersi nelle ultime ore in merito ai contenuti dell’iniziativa, ho ritenuto, altresì, di negare l’autorizzazione all’utilizzo della sala così come previsto dall’articolo 30 comma 4 del regolamento del consiglio comunale”.

“Quello che è avvenuto, ovvero l’ipotesi di apertura della sala consiliare, nella quale siedono i rappresentanti eletti democraticamente, ai gruppi neofascisti non può trovare una nostra condivisione; a maggior ragione, quando si tenta di criminalizzare l’immigrazione, attraverso la presentazione di un libro intriso di biasimevoli stereotipi”. Lo scrive in una nota Aned Firenze commentando il caso della presentazione, poi annullata, del libro di Francesca Totolo nella sala consiliare intitolata a Sandro Pertini a Campi Bisenzio (Firenze).

“Come si può agevolmente leggere nella scheda di presentazione, il volume è incentrato su ‘un’indagine che porta a una riflessione più ampia sul problema sociologico legato all’immigrazione selvaggia, alla sostituzione etnica ormai in corso, alla sicurezza che ormai è un miraggio’. Simili affermazioni rinnegano i valori fondamentali della Carta costituzionale, nata dalla lotta di Liberazione dal nazifascismo. La nostra Toscana sarà sempre una terra profondamente antifascista e accogliente”. Aned evidenzia anche come organizzare l’iniziativa in una sala dedicata a Sandro Pertini “con l’avallo della presidenza del consiglio comunale”, sia stato “un atto grave e lesivo di quella indipendenza e caratura morale richieste a coloro che ricoprono le alte cariche della Repubblica”.