🎧 Controradio News ore 7.25 – 8 settembre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:10 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Il Coni ha disposto la revoca della benemerenza ad Alessandro Albertoni, uno dei due condannati in via definitiva a 3 anni di reclusione per tentato stupro di gruppo nell’ambito dell’inchiesta sulla morte della studentessa genovese Martina Rossi . Lo fa sapere il comitato olimpico nazionale, che appresa con stupore la notizia, ha immediatamente revocato il premio che, frutto comunque di un automatismo per tutti i vincitori dei campionati italiani (Albertoni ha conquistato il titolo nel motocross), non verrà pertanto attribuito nella cerimonia prevista il prossimo 10 settembre ad Arezzo. La protesta dei genitori della giovane era stata espressa dal loro avvocato, Luca Fanfani.

Controradio news – Si aggirano intorno a 80 le denunce che sono state presentate dalle dipendenti dell’Asl Toscana Centro e delle cooperative in servizio all’ospedale ‘San Giuseppe’ di Empoli (Firenze) relativamente alla scoperta nei mesi scorsi di una telecamera nascosta installata nelle docce di uno spogliatoio, collegata a un monitor posizionato in una stanza attigua, in uso ad alcuni tecnici di una ditta a cui sono appaltati dei servizi. Le segnalazioni sono al momento al vaglio della procura della Repubblica di Firenze. Al momento sono tre le persone iscritte nel registro degli indagati, tutte tecnici di un’azienda appaltatrice.

Controradio news – Un incendio è divampato ieri all’interno di un’azienda di rifinizione tessile in via Traversa il Purgatorio, alla periferia d Prato. L’allarme è stato dato dal personale della ditta, dopo che le fiamme si erano sviluppate nell’officina interna. I vigili del fuoco hanno spento l’incendio velocemente ma sei operai dell’azienda sono stati portati in ospedale per accertamenti legati all’inalazione di monossido di carbonio.

Controradio news – Nuovo step di ‘Firenze città circolare’, il piano di trasformazione del sistema della raccolta dei rifiuti, promosso dal Comune ed Alia Servizi Ambientali, che fino al 2023 coinvolgerà oltre 230.000 utenze in tutti e cinque i Quartieri, per valorizzare i rifiuti prodotti ogni giorno: al via la trasformazione del servizio nell’area Viesseux-Fortezza. A regime, si legge in una nota, avrà oltre 720 nuovi contenitori stradali digitali attivi che prevedono l’utilizzo della chiavetta ‘A-pass’ per il conferimento di tutte le frazioni di rifiuti, eccetto il vetro.