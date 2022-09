🎧 Controradio News ore 7.25 – 29 settembre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:00 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’Una persona è stata sottoposta a fermo di indiziato di delitto per le indagini sull’omicidio di Annamaria Burrini, l’81enne trovata morta martedì sera sera nella sua casa in largo Sassetta a Siena. E’ quanto si apprende da ambienti investigativi. Sempre secondo quanto emerso, il fermo sarebbe scattato dopo un lungo interrogatorio a cui è stata sottoposta, in questura, la persona indiziata. L’anziana sarebbe stata strangolata con un laccio o una corda. Nessun segno di effrazione sarebbe stato rilevato sulla porta di ingresso della casa della vittima. Quest’ultima affittava alcune camere della sua abitazione

Controradio news – Una persona è stata sottoposta a fermo di indiziato di delitto per le indagini sull’omicidio di Annamaria Burrini, l’81enne trovata morta martedì sera sera nella sua casa in largo Sassetta a Siena. E’ quanto si apprende da ambienti investigativi. Sempre secondo quanto emerso, il fermo sarebbe scattato dopo un lungo interrogatorio a cui è stata sottoposta, in questura, la persona indiziata. L’anziana sarebbe stata strangolata con un laccio o una corda. Nessun segno di effrazione sarebbe stato rilevato sulla porta di ingresso della casa della vittima. Quest’ultima affittava alcune camere della sua abitazione

Controradio news – Il nuovo calcolo della ripartizione dei seggi operato dal Viminale cambia le cose in Toscana per il Terzo polo: il secondo seggio alla Camera nel plurinominale che avrebbe portato all’elezione di Lucia Annibali , candidata nel collegio Toscana 03 per Azione-Italia viva, è stato invece attribuito al centrosinistra, per il quale viene eletto il candidato Pd Marco Simiani.

Controradio news – “I no vax attacchino pure me, ma lascino stare le organizzazioni sindacali. Sono solidale con il segretario Landini e con la Cgil. Tutto il mondo del lavoro è presidio di democrazia e merita assoluto rispetto”. Lo dichiara il presidente Eugenio Giani in merito alle scritte offensive apparse su una sede della Cgil di Scandicci e ai manifesti contenenti accuse di “dittatura sanitaria” contro lo stesso governatore, il ministro Speranza e altre personalità affissi da ignoti a Pistoia.

Controradio news – Oltre 200 persone hanno sfilato in corteo nel pomeriggio di ieri a Pisa per chiedere “la riapertura dei consultori pubblici chiusi da tempo” in occasione della Giornata internazionale per l’aborto libero, sicuro e gratuito. La manifestazione è stata promossa da Non una di meno. “Scendiamo in piazza – ha affermato una delle promotrici – per chiedere il diritto all’aborto libero e sicuro. Nei territori dove governa il centrodestra è diventato praticamente impossibile abortire e quindi temiamo per il futuro in vista della nascita del prossimo governo guidato da Giorgia Meloni”

Controradio news – Al via gli interrogatori per il direttore generale dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze Alberto Zanobini, la professoressa Chiara Aiazzi e Paolo Bonanni, direttore del dipartimento di scienze della salute dell’Università di Firenze, coinvolti nel nuovo filone dell’inchiesta sui presunti concorsi pilotati a Medicina. I tre sono indagati per corruzione. La procura ha chiesto la sospensione dal pubblico ufficio o servizio di Zanobini per un anno mentre di Azzari e Bonanni per nove mesi ciascuno. La decisione toccherà al gip Antonio Pezzuti al termine degli interrogatori.

Controradio news – Passerella sull’Arno tra Limite e Empoli, Palazzo Ghibellino, Complesso ex Macelli, Porta Pisana: quattro interventi di rigenerazione urbana da 10 milioni di euro. Il Comune di Empoli (Firenze) e il Comune di Capraia e Limite (Firenze) hanno realizzato un progetto strategico sovracomunale al fine di riqualificare alcune aree cittadine, favorire l’integrazione sociale e promuovere la mobilità urbana sostenibile, un progetto che ha ottenuto il finanziamento da parte della Regione Toscana.