🎧 Arriva la Befana, gli eventi in Toscana

E’ in arrivo la Befana e la Toscana si prepara con una serie di eventi nuovi e della tradizione per far festa con grandi e piccini. Dai laboratori creativi agli spettacoli di strada – come quello che andrà in scena a Peccioli – dai mercatini alle cacce al tesoro, sarà un’epifania che non lascia indietro nessuno. La Befana, infatti, arriverà anche negli ospedali per offrire doni e sorrisi ai bambini ricoverati. Al San Jacopo di Pistoia, avrà le fattezze della campionessa di ciclismo Edita Pucinskaite.

Viene viene la Befana, vien dai monti a notte fonda, scriveva il Pascoli, ma quella di Firenze, promette la Sindaca Sara Funaro insieme a Confcommercio e ad Acrobatica, arriverà in pieno giorno e scenderà dall’Arcone. Grazie ai suoi aiutanti e senza scopa, atterrerà in Piazza della Repubblica lunedì 6 gennaio alle 11.30 per regalare caramelle e alcuni dei momenti più magici del nuovo anno.

Già , perché l’anziana signora ci ricorda che i doni più preziosi non sono fatti di materia, ma di occasioni, qua e là per la Toscana, zigzagando tra borghi e città , in senso culturale e non solo. Sull’Arno, una befana atletica salirà per il sedicesimo anno consecutivo a bordo di un Dragon Boat carico di calze e leccornie e remerà con le pagaie fino alla Canottieri Comunali per animare la festa.

Che si fa tradizione con l’emozionante Cavalcata dei Magi, processione che partirà come sempre da Palazzo Pitti per finire in Piazza della Signoria. Non sarà da meno l’arrivo dei Tre Re presso la Basilica di Santa Maria all’Impruneta o la rappresentazione che da Pontassieve, con partenza alle 14.30, terminerà a Pelago. E poi balli, musiche e merende a connotare il sapore dell’evento: dai befanini di Viareggio ai cavallucci di Siena, ai brigidini nel pisano.

Proprio nella città alfea è in programma la Rievocazione della Befana del Vigile Urbano e del Vespa Club, e l’inaugurazione del bosco dei nuovi nati a Calambrone. Anche i musei saranno un’epifania di attrazioni per grandi e piccini: tutti aperti quelli del Bargello mentre a quello Leonardiano di Vinci si terranno laboratori speciali per i bambini dai 6 agli 11 anni.

Una rinascita culturale che trova le note del Gran concerto di Capodanno di Scandicci al Teatro Aurora, alle 17, con le musiche viennesi ideato e diretto da Franz Moser. Canoni musicali e letterari van di pari passo, così, per concludere in bellezza, c’è pure il Circolo di Faltognano, che domenica 5 gennaio propone la Befanata dei Poeti dalle ore 20, per dare voci a personaggi e fatti del 2024.