Un anno di successi per Palazzo Strozzi

Tutto ciò è stato riassunto nell’Annual Report 2017 di Palazzo Strozzi che illustra i numeri positivi del 2017, tra i quali come più rappresentativo, essendo la Fondazione Palazzo Strozzi una fondazione senza fini di lucro, citiamo quello della crescita del patrimonio che ha raggiunto i 3,9 milioni di euro con un aumento di 0,4M€.

Il successo è stato confermato non solo da grandi numeri di partecipazione ma anche da un alto gradimento delle mostre e da importanti riconoscimenti. “Il Giornale dell’Arte” ha premiato infatti Il Cinquecento a Firenze come migliore mostra dell’anno seguita proprio da Bill Viola. Il Direttore Galansino è stato invece nominato critico dell’anno dalla stessa prestigiosa testata.

Le mostre hanno accolto circa 270mila visitatori, valore in linea con la media degli anni precedenti. La mostra primaverile Bill Viola. Rinascimento elettronico (10 marzo-22 luglio 2017), ha ospitato complessivamente oltre 100mila visitatori con una media giornaliera di circa 740 visite giornaliere. La mostra autunnale Il Cinquecento a Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo e Giambologna (21 settembre 2017-21 gennaio 2018) ha accolto 150mila visitatori, con una media giornaliera di 1.221 presenze giornaliere. Utopie Radicali. Oltre l’architettura: Firenze 1966-1967 (20 ottobre 2017-21 gennaio 2018) che ha accolto oltre 17mila visitatori.

Oltre alle mostre la Fondazione Palazzo Strozzi ha proposto un’ampia offerta culturale che comprende attività per giovani, famiglie e scuole, progetti accessibilità oltre a conferenze e attività fuori e dentro il palazzo, che hanno visto un grande successo di pubblico con quasi 60mila partecipanti, coinvolgendo istituzioni, musei, associazioni e festival della città di Firenze e della Regione Toscana.

Nel 2017 la Fondazione Palazzo Strozzi ha chiuso l’anno in positivo, registrando il secondo miglior risultato di sempre dopo l’anno record 2016 e in parallelo confermando anche un trend di diminuzione dei costi iniziato nel 2015. I proventi sono stati di euro 6,8 milioni dei quali ben 2,6 milioni di euro come ricavi propri (vendita di biglietti, ricavi da bookshop, etc.) oltre 2,1 milioni di euro come sponsorizzazioni dirette, 0,9 milioni di euro come contributi versati dai Soci Fondatori e 1,2 milioni di euro come erogazioni che includono i soci APPS, gli Amici di palazzo Strozzi e la Regione Toscana, divenuta dal 2014 Partecipante Sostenitore della Fondazione. Se si osserva la provenienza dei proventi di Palazzo Strozzi si può notare una stabilità, rispetto al 2016, del rapporto proventi pubblico/privato. Il 23% delle risorse provengono da contributi pubblici, il 39% da privati e il 38% sono ricavi propri.

Altro grande risultato per il 2017 è l’impatto economico sul territorio fiorentino. Come ogni anno il Rapporto Annuale presenta uno studio realizzato seguendo una metodologia elaborata da The Boston Consulting Group, riconosciuta a livello internazionale per stimare in modo oggettivo il contributo della Fondazione sull’economia del territorio.