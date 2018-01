Trasporto illecito rifiuti a Prato, 2 denunciati 

Sabato scorso, durante un controllo nella zona industriale del Macrolotto 2, gli agenti della polizia provinciale di Prato hanno accertato il trasporto non autorizzato di un consistente carico di rifiuti ferrosi; il camion è stato sequestrato.

Nuovo sequestro di un carico di rifiuti speciali abusivi a Prato. Nel furgone c’erano due biciclette, una sedia, due reti per materassi, un forno microonde, strutture tubolari in metallo, reti da cantiere edile, un ventilatore, una piantana, delle prese elettriche con filo, una base di telefono cordless, una scheda elettrica, un termosifone e dei pannelli metallici; tra i rifiuti metallici misti vi erano anche rifiuti elettrici ed elettronici, per i quali è necessaria specifica autorizzazione al trasporto.

L’autocarro, con tutti i rifiuti, è stato posto sotto sequestro penale. Conducente e proprietario del veicolo sono stati denunciati per avere effettuato, in concorso tra loro, un trasporto di rifiuti speciali non pericolosi in assenza della prescritta. La polizia provinciale ricorda alle aziende di “non ritirare i rifiuti metallici da soggetti non autorizzati, ciò potrebbe comportare il concorso, da parte dell’azienda stessa, con il trasportatore, nel reato di gestione illegale di rifiuti”.