Perde il controllo dell’auto e urta contro due paratie della tramvia

Ieri pomeriggio intorno alle 17.30 una monovolume stava percorrendo viale Redi in direzione Novoli quando il conducente, un cinquantenne residente in provincia di Firenze, ha perso il controllo della vettura urtando con la fiancata destra contro due paratie a protezione del cantiere della tramvia.

Al fatto hanno assistito due uomini dell’esercito che hanno chiamato la centrale operativa della Municipale. All’arrivo degli agenti il conducente era ancora a bordo del veicolo. Visto che l’uomo presentava la chiara sintomatologia di chi ha bevuto, gli agenti l’hanno accompagnato al Comando di Porta al Prato e gli accertamenti con l’etilometro, che si sono conclusi in serata, hanno evidenziato che l’uomo aveva bevuto fin troppo. Aveva un valore di oltre quattro volte il limite consentito e quindi, oltre al ritiro della patente (patente revocata perché ha provocato il sinistro ed il valore superiore a 1,5g/l ) per l’uomo è scattata una denuncia. Oltre all’ammenda che va da 1.500 a 6.000 euro, è previsto anche l’arresto da 6 mesi ad un anno. Il veicolo, non essendo di sua proprietà, non è stato posto sotto sequestro. I rilievi, la rimozione del veicolo e la sostituzione delle paratie della tramvia danneggiate hanno comportato rallentamenti della circolazione nella zona già compromessa per la chiusura del tratto finale di via del Romito a causa di una fuga di gas e per i lavori alla rotonda sotto il ponte di San Donato.