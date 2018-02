Tramvia: Firenze; il 9/2 prime prove tram linea 3

Le condutture sono poste interamente nella sede della tramvia e da quella data dovranno essere permanentemente in tensione. Quindi, raccomanda in una nota il Comune, dovranno essere evitati contatti diretti o indiretti con oggetti in contatto con la linea perché causa di morte.

A Firenze venerdì 9 febbraio è previsto l’avvio dell’alimentazione della linea di contatto nel primo tratto della linea 3 della tramvia. E nella notte successiva, tra venerdì 9 e sabato 10 febbraio, è in programma il trasporto del tram con il quale saranno effettuate le prime prove. L’interruttore sarà premuto alla mezzanotte tra giovedì e venerdì: le condutture di contatto e di alimentazione verranno alimentata con una corrente continua da 750 volt.

Le condutture sono poste interamente nella sede tramvia e da quella data dovranno essere permanentemente in tensione. Quindi, raccomanda in una nota il Comune, dovranno essere evitati contatti diretti o indiretti con oggetti in contatto con la linea perché causa di morte.