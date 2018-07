Tramvia: cena con Nardella per nuova linea T1

Una cena per festeggiare la nuova linea tramviaria T1 è prevista per venerdì prossimo, 20 luglio, dalle ore 20 in piazza Dalmazia dal Teatro di Rifredi, in collaborazione col Comune e con i negozianti del ‘centro commerciale naturale’. I lavori per la linea 2 invece sono ancora sospesi.

Firenze, la nuova linea della tramvia T1 Leonardo, dopo quattro anni di lavori, è stata finalmente inaugurata. Per festeggiare, una cena gratuita con il sindaco Dario Nardella e tutta la giunta.

“Sarà un’occasione di festa per i cittadini e i commercianti, che in questi anni di lavori hanno sopportato cantieri e disagi – afferma il sindaco Nardella -, un modo per ringraziarli della pazienza e per inaugurare con loro il nuovo servizio della T1 Leonardo che in questi giorni ha iniziato come previsto a circolare”.

Per quanto riguarda invece la linea 2 (stazione-aeroporto), tre giorni fa in consiglio comunale, l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti ha risposto ad alcune domande sulle difficoltà nei cantieri: “Tram spa sta cercando di sostituire Grandi Lavori Fincosit, che è in corcordato preventivo, nell’esecuzione delle opere. La procedura in atto dunque ha come oviettivo di riuscire in questa sostituzione, sembra con un’altra società della stessa Ati.”

Il giorno dopo c’è stato a Roma un incontro tra società e banche coinvolte nei lavori che verteva proprio sulle difficoltà di GI Fincosit, il concessionario dei lavori della linea 2 in stato di concordato preventivo.

Al termine dell’incontro il presidente di Tram spa Fabrizio Bartaloni ha dichiarato: “Una riunione interlocutoria ma positiva. Altri incontri seguiranno nei prossimi giorni.”