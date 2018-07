Toscana vaccini: verifiche dell’autocertificazione

Il ministro della salute ha autorizzato le autocertificazioni per i vaccini, l’assesora alla Sanità Stefania Saccardi aveva fatto notare che “in Toscana non so come si potrebbe applicare” perciò vi sarà la verifica del documento in tutta la regione.

L’autocertificazione è un documento legale che permette ai genitori dei bambini di dichiarare che il figlio è in regola con i vaccini. Poichè legale, dichiarare il falso in questo tipo di atto può portare un illecito penale e una denuncia.

In Toscana, come in altre Regioni, l’anagrafe sanitaria funziona; periò per assicurarsi che i bambini siano vaccinati si ha uno scambio diretto di informazioni tra Asl e scuola che permette di verificare l’avvenuta vaccinazione ed avvertire i genitori in caso di mancanza di qualche vaccino obbligatorio.

“Abbiamo una piattaforma web”, ha detto Saccardi “nella quale le scuole hanno la possibilità di inserire i dati dei ragazzi iscritti, e automaticamente espungere il dato dei bambini che non sono in regola con le vaccinazioni”.

L’assessora aveva già asserito che “Da noi non si porta nessuna autocertificazione”, anche perché “in Toscana non so come si potrebbe applicare”. Infatti l’autocertificazione nella regione sarebbe un metodo che andrebbe a complicare le procedure piuttosto che semplificarle, le certificazioni sarebbero solo documenti in surplus che andrebbero però verificati.

Pertanto in questa situazione, oggi in Toscana ogni autocertificazione di vaccinazione sarà ritenuta indicativa di una possibile falsificazione della situazione sanitaria dei bambini e perciò andranno controllate nuovamente e verificate al fine di non compromettere l’ambiente degli asili e scuole materne.