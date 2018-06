Torna la rassegna “Apriti Cinema!” 25 giugno – 11 agosto 2018

Apriti Cinema! La 7ª edizione, il cinema come non lo hai mai visto, dal 25 giugno all’11 agosto al Piazzale degli Uffizi.

Torna per il secondo anno nel Piazzale degli Uffizi l’arena Apriti Cinema.

Più che raddoppiate le serate di programmazione che passano da 23 del 2017 a 48. Dodici i festival internazionali coinvolti. Novità di quest’anno: i film sul patrimonio storico-artistico internazionale, i titoli dedicati a tutta la famiglia, i grandi classici e un omaggio alla liberazione di Firenze.

LUNEDÌ 25 GIUGNO

The Foreigner’s Home di Rian Brown e Geoff Pingree (USA/Francia, 2017, 56’)

Anteprima italiana alla presenzaa degli autori

Eccezionale intervista realizzata nel 2015 dalla scrittrice haitiana Edwidge Danticat a Toni Morrison, vincitrice del Premio Nobel per la Letteratura nel 1993. Nel corso dell’incontro Morrison racconta la sua esperienza di ideatrice e curatrice della mostra The Foreigner’s Home tenutasi al Louvre nel 2006. Attraverso l’utilizzo di materiale di archivio, della rilettura del dipinto La zattera della Medusa di Théodore Gericault e grazie allo stretto dialogo con artisti e intellettuali coinvolti nel progetto, il film è una riflessione sui temi dell’identità, del razzismo e della condizione dell’essere straniero oggi.

MARTEDÌ 26 GIUGNO

Tshweesh di Feyrouz Serhal (Libano, Germania, Spagna, Qatar, 2017, 24’)

La Coppa del mondo di calcio inizia oggi e a Beirut la gente attende ansiosa il grande evento. Mentre la vita va avanti come sempre, la telecronaca della prima partita sembra interrotta da strane onde audio. La frustrazione nell’aria aumenta, lasciando il posto a un evento live ancor più grande.

69 minutes of 86 days di Egil Haaskjold Larsen (Siria, Norvegia, 2017, 71’)

In fuga dalla Siria, per sopravvivere da un paese in guerra, una bambina di 3 anni, Lean, cerca di farsi strada attraversando un’Europa nel caos. La seguiamo per 69 minuti dei suoi 86 giorni di viaggio, durante il quale capisce la gravità della situazione, ma piena di meraviglia infantile continua ad andare avanti. Con un grande senso di speranza, verso suo nonno che vive in Svezia.

MERCOLEDI’ 27

Nick Cave: 20.000 Days in the Earth di Ian Forsyth, Jane Pollard (Gran Bretagna, 2014, 95’) Un’ode lirica e inventiva alla creatività, un viaggio poetico in una “giornata immaginaria” della vita di Nick Cave, mito musicale e icona culturale. Ritratto intimo e profondamente sincero del processo artistico, il docufilm intreccia immagini catturate dalla vita vera di Cave, insieme ai figli, nel lavoro con Warren Ellis e i suoi collaboratori abituali, con altre immagini di realtà costruita.

GIOVEDÌ 28 GIUGNO

Susanna! di Howard Hawks (USA, 1938, 102′)

Il paleontologo professor David Huxley, intento da anni alla ricostruzione di un brontosauro e vicino alla conclusione dell’impresa, il giorno prima di sposare la sua segretaria incontra casualmente l’ereditiera Susan, stravagante e capricciosa, che gli causa una lunga serie di guai, fino a portarlo all’inseguimento di un leopardo di nome Baby.

Una lunga serie di equivoci porta David ad essere ritenuto strampalato dalle persone dalle quali cerca di ottenere appoggio. Inevitabilmente David si innamora della donna.

Nel 2000 l’American Film lnstitute lo ha inserito al quattordicesimo posto nella classifica delle cento migliori commedie americane di tutti i tempi.

VENERDÌ 29 GIUGNO

Sisak di Faraz Ansari ([Italia, 2017 16′)

Sul treno che ogni giorno attraversa Mumbai, due uomini si awicinano e si innamorano. I gesti, gli oggetti e i piccoli rituali sono più potenti delle parole.

Scintille. Firenze: Generazione Trend di Bruno Casini e Carlo Gardenti (Italia, 2017, 54′) Alla presenza dei registi

Una full immersion nella moda e nell’estetica giovanile degli anni ottanta a Firenze.Tutto nasce dal ritrovamento di materiali video di una mega sfilata al Manila di Campi Bisenzio 11 maggio 84 in occasione di una grande serata dedicata alla rivista Rockstar con la direzione artistica di Roberto D’Agostino. Quella sera sfilarono moltissimi stilisti giovanissi­mi e fu una grande sorpresa per tutti. Dopo quasi un anno a Firenze nasce il salone del Pitti Trend che diventerà la scena più interessante della moda internazionale nel settore della sperimentazione.

SABATO 30 GIUGNO

Una notte al museo di Shawn Levy (USA, 2006, 108′)

Larry Daley (Ben Stiller) è disoccupato e divorziato e rischia di perdere la custodia congiunta del figlio se non troverà un lavoro. Accetta quindi di fare il guardiano notturno al New York Museum of Natural History. Quello che non sa, ma che ben presto scoprirà, è che nel museo di notte animali e statue si animano creando un grande caos.

DOMENICA 1 LUGLIO

National Gallery di Frederick Wiseman (Francia/USA/Gran Bretagna, 2014, 180′)

Cosa porta il più grande documentarista vivente a confrontarsi con uno dei musei più importanti del pianeta? Forse la consapevolezza che le opere non siano materia statica e che il quadro sia, al pari dell’inquadratura cinematografica, una porzione espressiva di spazio, la scelta drammatica di un autore. A 84 anni Frederick Wiseman realizza un film unico, impossibile da raccontare se non con le bellissime immagini che affollano le tre ore di visione. “Raccolgo sempre moltissime ore di girato. Per questo i miei film sono ogni volta dei mosaici. Lo scopo del montaggio è così quello di trovare una struttura e una ritmica sulle quali non ho mai idee precostituite (…) I miei film sono sempre una scoperta”. F. Wiseman

LUNEDÌ 2 LUGLIO

Koudelka Shooting Holy Land di Gilad Baram (Repubblica Ceca/Israele/Germania, 2015, 76′)

Il regista segue Josef Koudelka, celebre fotografo ceco della Magnum, nel suo viaggio attraverso la Terra Santa alla scoperta di questa regione profondamente scossa dalle tensioni religiose e razziali. Per raccontare il conflitto Koudelka sceglie di non mostrare mai scene di violenza esplicita, preferendo invece immortala­re i panorami mozzafiato della regione e i momenti della vita quotidiana degli abitanti.

MARTEDÌ 3 LUGLIO

The president’s visit di CyrilAris (Libano, 2017, 19’)

Alla presenza del regista

Quando un piccolo paese di pescatori viene a sapere che il Presidente della Repubblica visiterà il loro locale negozio di sapone, tutti iniziano a lavorare per rendere perfetta immagine della loro cittadina.

Amai di Mohamed Siam (Egitto, Libano, Danimarca, Francia, Germania, Norvegia / 2017 / 83′)

Amai è una ragazzina di 14 anni quando scende in piazza Tahrir nel pieno della Rivoluzione egiziana. Protetta dal cappuccio di una felpa viola, non sembra avere paura e affronta ogni pericolo con spirito ribelle, il suo nome in arabo significhi ‘”speranza··. Seguendola lungo le vie del Cairo, vibranti di proteste, il film ne racconta la difficile crescita, la rabbia adolescenziale, i primi amori e i progetti per

MERCOLEDÌ 4 LUGLIO

Joe Strummer: The Future is Unwritten di Julien Tempie (Irlanda/Gran Bretagna, 2007, 124′) Il documentario, diretto dal celebre regista britannico Julien Tempie, è dedicato alla vita e le opere di Joe Strummer, leader e chitarrista delle punk rock band The Clash e, in seguito dei Joe Strummer and the Mescaleros. Con testimonianze di alcuni fan d’eccezione come Bono, Johnny Depp, Matt Dillon, Steve Buscemi.

GIOVEDÌ 5 LUGLIO

Marius et Jeannette di Robert Guédiguian (Francia, 1997, 102′)

Un quartiere di Marsiglia, l’Estaque, il porticciolo, le fabbriche e un cortile, abitato da facce e corpi pieni, non più giovani, segnati dalle traversie della vita ma ancora disponibili­tà alla vitalità. Affetto, ironia, felicità, scontri e solidarietà si inseguono in questa storia d’amore fra Jeanette, donna sola con due figli da tirar su, e Marius, guardiano claudicante di una fabbrica dismessa. Testardi e scontrosi finiranno per incontrarsi.

VENERDÌ 6 LUGLIO

2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick (USA/Gran Bretagna, 1968, 140)

La proiezione verrà introdotta dal prof. Rov Menarini (Univ. di Bologna)

Alle 19.00 a La Compagnia (via Cavour. sori incontro con l’A.D. Firenze Scacchi sul rapporto fra Kubrick e gli scacchi.

Un monolito nero di origine sconosciuta viene scoperto sulla Luna; mentre gli scienziati lo stanno analizzato !”oggetto manda un segnale sonoro verso Giove. Diciotto mesi dopo una squadra di astronauti viene inviata in missione proprio su quel pianeta; a supervisionare le operazioni, un computer di ultima generazione dotato di intelligenza artificiale: l’infallibile HAL9000.

SABATO 7 LUGLIO

L’arte in guerra di Massimo Becattini (Italia, 2016, 64′)

Alla presenza del regista

Il film racconta la storia di quegli italiani che con coraggio e astuzia si impegnarono nella salvezza del patrimonio artistico nazionale nel corso della Seconda Guerra Mondiale.

È la storia di Rodolfo Siviere, agente dei servizi segreti e doppiogiochista, e poi di Emilio Lavagnine, funzionario del Ministero a Roma, e infine di Pasquale Rotondi, Soprintendente alle Gallerie delle Marche. Siviere, Lavagnine e Rotondi: tre uomini, tre storie che si intrecciano nella stessa battaglia contro le smanie artistiche dei nazisti e che proteggeranno dalle bombe alleate opere d’arte di inestimabile valore.

