TMM, CGIL: “pagati salari solo a chi non partecipa presidio”

Braccini: Tmm, il liquidatore paga le spettanze solo ai lavoratori che non presidiano l’azienda, un fatto gravissimo

“Mentre la lotta dei lavoratori Tmm prosegue da 6 mesi ininterrottamente, siamo venuti a conoscenza di un fatto gravissimo ad opera del liquidatore. A quanto pare ha fatto fronte alle spettanze salariali dovute solo ad una parte dei lavoratori, guarda caso a chi a suo avviso non partecipa al presidio” lo denuncia la CGIL.

“Il tentativo di dividere i lavoratori che stanno lottando per costruirsi un nuovo futuro lavorativo segna un basso profilo etico e sociale, una condotta discriminatoria ed illegale” dice il sindacato. Che aggiunge “dopo la lettera minacciosa e ricattatoria che aveva inviato a tutti gli ex dipendenti, adesso il liquidatore ha attuato una delle peggiori azioni anche sul piano personale contro i lavoratori che difendono la loro azienda, scegliendo scientemente chi retribuire e chi non retribuire”.

“Di questo comportamento da “padrone delle ferriere” ne dovrà rispondere personalmente da un punto di vista risarcitorio nei confronti dei lavoratori discriminati.Avvieremo le dovute azioni legali affinché sia fatto fronte ai pagamenti di tutti i lavoratori, visto che vi è un preciso accordo sindacale non rispettato da parte del liquidatore, con l’aggravante di una precisa volontà discriminatoria” precisa la CGIL.

Che conclude :”chiediamo il pieno rispetto dei lavoratori e continueremo a lottare al loro fianco per costruire un nuovo futuro lavorativo.