Stupratore seriale di escort arrestato a Pisa

Pisa, un uomo di 51 anni, è stato arrestato a Pisa, dove è stato rintracciato in un albergo nella zona della stazione ferroviaria, da dove sembrerebbe che sarebbe dovuto ripartire giovedì in aereo per raggiungere Mosca.

L’uomo, un italiano, è accusato di aver violentato e rapinato numerose escort in varie città italiane, ed è stato arrestato dagli agenti del Commissariato Centro della Questura di Milano, in base a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del capoluogo lombardo.

L’uomo, secondo gli investigatori, aveva un comportamento ‘seriale’ ed è accusato di violenza sessuale aggravata e rapina.

Da quanto appreso sarebbero almeno quattro le aggressioni contestate. L’uomo avrebbe contattato le escort telefonicamente e dopo aver concordato l’appuntamento si recava presso il domicilio delle donne, per lo più di origine brasiliana, con alcolici e sonniferi per stordire le vittime, abusare di loro e svaligiare gli appartamenti: complessivamente la refurtiva ammonterebbe a circa 10 mila euro in contanti.