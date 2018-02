Sanità: Quartini (M5s), troppa ipocrisia Pd sui tagli

Il consigliere regionale M5s Andrea Quartini si schiera contro i tagli di 45 milioni di spesa sul personale nella sanità, annunciando un’interrogazione in merito: “Questo è l’antipasto di quanto succederà se il Movimento 5 Stelle non uscirà vincitore dalle prossime elezioni”.

“Basta prendere in giro i toscani. Mancano medici e infermieri, da mesi la Regione a guida Pd e Rossi fa annunci su assunzioni in vista e poi mandano avanti Monica Calamai a dire nei tavoli operativi che dovranno tagliare 45 milioni di spesa sul personale. Bene ha fatto la Cgil ad alzare i toni.”, ha affermato Quartini.

“L’ipocrisia del Pd ha raggiunto vette insopportabili – aggiunge in una nota -, da tempo segnaliamo che la linea della nuova sanità post-riforma Saccardi è evidentemente quella di chiudere alcuni reparti”. Per Quartini, “i cittadini chiedono liste d’attesa più corte e la politica Pd risponde con 45 milioni di euro in meno per il personale. “