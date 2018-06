Salvini in Toscana, ballottaggi: “La sinistra e il Pd non sono più i padroni”

Il Ministro dell’Interno ha deciso di concludere la campagna elettorale dei ballottaggi per le amministrative in Toscana.

Prima tappa Siena dove è tornato sulla questione migranti dal palco di piazza Salimbeni (“Noi lezioni di generosità dalla Francia non le prendiamo. E quindi mi auguro che i prossimi venti barconi andranno in Francia, sicuramente li accoglieranno a caviale e champagne. C’è la gara dei buoni tra maltesi, francesi tedeschi, spagnoli. Qui c’è un ong tedesca, con finta bandiera olandese in acque prima libiche e poi maltesi, qualcuno faccia il buono davvero perché l’Italia sta facendo la buona da anni investendo miliardi di euro. La nave è in acque maltesi, Malta faccia il suo dovere”).

A margine è intervenuto anche sulla vicenda Mps definendola “Una banca che è sopravvissuta a pestilenze, carestie, epidemie, peste bubbonica e guerre mondiali ed è stata massacrata dal partito democratico e dai suoi amichetti”. Salvini ha poi chiesto giustizia per la famiglia di David Rossi, ex capo comunicazione di banca Mps morto precipitando dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013. “Vedere tante persone qui in piazza vuol dire finalmente che è caduto non il muro di Berlino ma il muro di Siena”, ha concluso dalla città del Palio per sostenere il candidato del centrodestra Luigi De Mossi.

“La sinistra e il Pd – ha detto il segretario della Lega – non sono più padroni a Siena, a Pisa e nemmeno in tutta la Toscana. Sanno che per loro è finita. Poi toccherà a noi e dovremo essere bravi, onesti e veloci. Poi se il governatore della Toscana e il sindaco di Firenze – ha aggiunto – invece di dar risposte ai loro cittadini preferiscono organizzare marce e marcette antirazziste, beh ognuno impiega il proprio tempo libero come crede”.

Nel pomeriggio farà tappa a Campi Bisenzio (Fi) a sostegno del candidato Maria Serena Quercioli. Poi a Marina di Massa, a Tonfano ed infine alle 21:30 a Pisa, al Comizio in piazza Carrara a sostegno di Conti.

Prima del comizio, Salvini parteciperà alla discussa cena organizzata a Pisa da Confcommercio nell’ambito di “Toscana Arcobaleno d’estate”. “Ho visto che il governatore della Toscana sostanzialmente ha detto che sono un pericolo pubblico e non dovrei essere a Pisa stasera: il problema di Pisa è il ministro dell’Interno, e non le bande di extracomunitari che si prendono a bottigliate per controllare le piazze dello spaccio della droga…”. Ha detto Salvini, concludendo “Però vabbè, io vado a Pisa ovviamente col sorriso sulle labbra”.